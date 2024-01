Ile Maurice: L'opposition veut être du voyage

Le premier déplacement du Premier ministre, Pravind Jugnauth, en ce début d'année, pourrait être à Agaléga.

Une source gouvernementale nous l'a confirmé mais aucune date n'a été finalisée en raison des conditions climatiques incertaines qui prévalent. Il s'y rendra pour l'inauguration de la nouvelle piste d'atterrissage et de la nouvelle jetée. I pourrait faire ce déplacement en compagnie de cadres de l'Outer Island Development Corporation, de diplomates indiens, ainsi que du vice-Premier ministre Anwar Husnoo et du député Salim Abbas Mamode, ces deux derniers étant les députés de la circonscription Port-Louis Maritime/Port-Louis qui chapeaute Agaléga.

Les trois autres députés de la circonscription mais membres de l'opposition que sont Shakeel Mohamed, Ehsan Juman et Aadil Ameer Meea veulent être du voyage, estimant que c'est leur droit constitutionnel de rendre visite à leurs mandants. D'ailleurs, Aadil Ameer Meea affirme qu'il fera une énième demande au PM prochainement pour être de la partie. «Au sein de notre parti, nous estimons que tous les députés de la circonscription, ainsi que le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, doivent pouvoir se rendre dans l'île lors de ce déplacement. J'ai moi-même envoyé plusieurs lettres au Premier ministre, qui sont restées sans réponse. Au Parlement, on m'a fait comprendre qu'il n'y a pas d'avion qui dessert l'île. Maintenant, comme il y a une piste d'atterrissage et qu'une délégation s'y rendra officiellement, nous devons en être», insiste ce député du MMM. Le gouvernement français facilite le déplacement des députés pour qu'ils se rendent dans les départements et territoires d'outre-mer et en Inde, les élus bénéficient du soutien de l'État pour se rendre dans les États éloignés. «Nous devons pouvoir rencontrer nos mandants et également nous rendre dans l'île pour voir les développements et les manquements.»

Shakeel Mohamed rappelle qu'au même titre que les élus de Rodrigues, qui bénéficient de facilités de l'État pour faire des allers-retours entre Maurice et leur île, les députés d'Agaléga doivent également pouvoir rencontrer leurs mandants. «J'ai fait plusieurs fois la demande. Mettons la politique de côté. C'est la moindre des choses que de nous permettre de nous rendre dans l'île. D'ailleurs, les habitants d'Agaléga ont davantage besoin de leurs députés que nos amis de Rodrigues. Cette île a déjà son Assemblée régionale avec des élus alors que les Agaléens n'ont que nous et ils dépendent de leurs élus pour les soutenir. Espérons que nous pourrons faire cette visite. C'est une nécessité démocratique», rappelle le travailliste.

Son collègue de parti, Ehsan Juman affirme avoir fait plusieurs demandes à l'Outer Island Developement Corporation, la gérante de cette île et auprès du bureau du PM. «Cette compagnie m'a dit qu'il n'y a aucune objection si je paie pour le voyage à bord du bateau qui s'y rend mais c'est très compliqué d'avoir de la place. Il est important que nous nous rendions dans cette île. Je suis disposé à payer mon déplacement mais encore faut-il avoir de la place sur le bateau. J'espère que le gouvernement invitera les députés de l'opposition pour ce voyage officiel comme il nous invite pour des fonctions officielles.»