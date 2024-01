Ile Maurice: Il faut bien vérifier si vous avez une couverture pour le Covid-19

Ils sont plusieurs Mauriciens à opter pour différents types d'assurances auprès de compagnies bien établies telles que la Mauritius Union Insurance (MUA), la State Insurance Company Of Mauritius Ltd (SICOM) ou la SWAN, entre autres, que ce soit pour assurer leur voiture, leur logement, leur vie ou leur santé et être remboursés en cas de problèmes et de dépenses subséquentes. Ils le font en s'abonnant directement auprès de la compagnie d'assurances ou en optant pour un plan proposé par leur employeur. Certains employés dont l'entreprise souscrit en partie à une assurance pour eux, ne sont pas très au fait des termes et conditions du plan d'assurance proposé par leur employeur, ce qui peut entraîner confusion et stress comme vécu par Kesha* récemment.

Ne se sentant pas bien, Kesha s'est rendue dans une clinique privée. «J'ai commencé à avoir des frissons, une forte fièvre et à suffoquer pendant la soirée et je me suis rendue dans une clinique pour me faire soigner car je suis assurée par mon employeur. Je paie régulièrement mes cotisations et je suis assurée à hauteur de Rs 50 000. Lors de la consultation, le médecin m'a dit que mes symptômes étaient concurrents au Covid-19 et que je devais faire un test de dépistage. Et 15 minutes après avoir fait le test, le résultat était positif. Étant donné que je suis vaccinée et qu'il n'existe pas de traitement pour le Covid-19, on m'a donné des analgésiques et des médicaments pour faire baisser la fièvre et traiter les symptômes. Ma facture s'est élevée à plus de Rs 3 400», dit-elle.

Quand elle a essayé de se faire rembourser par l'assurance en passant par le gestionnaire du plan au sein de l'entreprise qui l'emploie, ce dernier lui a dit qu'il ne pourrait faire une réclamation auprès de l'assurance car le plan d'assurance choisi ne couvre pas le Covid-19. «Heureusement que je disposais de la somme à ce moment-là, bien que le salaire n'ait pas encore été versé. Que se serait-il passé si j'avais été admise et que ma facture s'élevait à environ Rs 50 000 ? Le Covid-19 n'est plus une pandémie mais une maladie courante avec laquelle on nous dit de vivre. Donc, pourquoi devrions-nous payer un surplus au niveau de notre couverture d'assurance alors que cette maladie est désormais aussi normale que n'importe quelle autre grippe ou rhume ?», s'interroge-t-elle.

Par ailleurs, si certaines compagnies d'assurances n'ont pas étendu leur couverture aux dépistages, consultations ou traitements liés au Covid-19, peu à peu, un certain nombre d'entre elles ont commencé à l'inclure dans leur couverture ou à étendre leur couverture aux traitements liés à cette maladie, moyennant une prime plus élevée.

Cependant, tout dépend du contrat. «À Maurice, de nombreuses compagnies d'assurances offrent des prestations très spécifiques. Il est important pour l'assuré de vérifier auprès de son assureur si le Covid-19 est pris en charge par ce dernier. Il est également important pour un employé de lire et de comprendre les termes du contrat relatif au plan d'assurance pour lequel il opte tel qu'il est proposé par l'employeur afin qu'il n'y ait pas de confusion. Sur le marché libre, les compagnies d'assurances peuvent choisir d'inclure la couverture des traitements liés au Covid-19, de l'exclure ou d'étendre leur couverture pour inclure les dépenses liées aux traitements du Covid-19 en tant que plan supplémentaire pour lequel il faudra opter en payant un montant plus élevé en tant que prime. Tout dépend du plan que l'employeur a choisi d'offrir à ses employés et de la compagnie d'assurances», a expliqué Vashish Ramkhelawon, secrétaire général de l'Association des assureurs de l'île Maurice.

Dans le cas de Kesha, «s'il a été établi par le médecin et confirmé dans le rapport médical, que la cause de la maladie sous traitement est le Covid-19, toutes les dépenses liées à la consultation, au dépistage et au traitement ne seront pas couvertes si l'assurance proposée par son employeur ne les englobe pas. Même si la compagnie d'assurances elle-même peut proposer cette extension, si l'employeur n'a pas opté pour elle et que le montant supplémentaire n'est pas payé en tant que prime, l'employé ne peut en bénéficier. Même dans le cas d'une fièvre, il existe des spécificités quant au type de traitement et au montant qu'une assurance peut couvrir. En fin de compte, la compréhension du contrat demeure cruciale», souligne Vashish Ramkhelawon.

*Prénom fictif