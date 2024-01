Ile Maurice: Libéralisation de l'importation d'oignons envisagée

Cinq ans après avoir accordé le monopole à l'Agricultural Marketing Board (AMB) pour importer l'oignon et la pomme de terre, le ministère de l'Agro-industrie envisage de libéraliser ces marchés. C'est ce qui est dit au niveau de ce ministère et il nous revient que le ministre Vikram Hurdoyal a déjà eu des pourparlers en ce sens avec l'AMB.

Muneesh Nikram, maraîcher qui opère au marché de Flacq depuis une quarantaine d'années, a indiqué qu'après la parution de notre article, il a été contacté par le ministère. On lui a fait comprendre que la libéralisation est en train d'être discutée. Quand une telle décision prendra-t-elle effet ? Du côté du ministère, on nous a fait comprendre que la question a déjà fait l'objet de discussions et que le ministre compte discuter de la question au Cabinet. On nous a laissé entendre que les autres ministres sont aussi en faveur de la libéralisation de l'importation d'oignons et de pommes de terre. Car, s'il est vrai que le ministre de l'Agro-industrie est le plus critiqué, les autres élus du gouvernement font également face à des critiques quand ils rencontrent leurs mandants, surtout quand dans les foires et les marchés.

Dimanche dernier, des membres de Linion Moris ont été à Triolet pour rencontrer des personnes. Quelques heures après, Rama Valayden, dans une vidéo enregistrée, a laissé entendre que les habitants se sont plaints du manque d'oignons dans le marché. «Plusieurs personnes m'ont dit que des maraîchers leur ont dit que pour obtenir une livre d'oignons, il leur faut acheter quatre livres de pommes de terre.»

L'AMB, de son côté, a décidé d'importer plus d'oignons, mais il y a toujours cette pénurie et cela peut perdurer en février.