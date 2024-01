Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 Janvier 2024

Cote d’Ivoire : Après la victoire des Eléphants en 1/8 de la Can 2023 - Aucun Ivoirien tué au Sénégal

La rumeur avait pris du volume. Elle s’est retrouvée sur les réseaux sociaux, notamment Facebook et ses messageries. Particulièrement Whasapp. C’est dans les groupes de cette messagerie que l’information de ce que des Sénégalais s’en seraient pris à des Ivoiriens au coup de sifflet final de la rencontre Éléphants contre Lions de la Teranga a été le plus diffusée. Dans les heures qui ont suivi la fin de la rencontre des huitièmes de finale de la Can 2023, ensuite dans la journée d’hier. Cette rumeur livrait une information grave : un Ivoirien a été tué par bastonnade. Toutes les sources sont unanimes : aucun Ivoirien n’a trouvé la mort à la suite de l’élimination du Sénégal par la Côte d’Ivoire. Et ce, après bien de vérifications. (Source : Fratmat.info)

Burkina Faso : Coopération - L’ambassadeur d’Arabie Saoudite échange avec le Chef de l’Etat

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a reçu en audience, ce mardi 30 janvier 2024 en fin de matinée, l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso, Fahad ALDOSARI, porteur d’un message de remerciement du Roi saoudien, Salman bin Abdulaziz Al SAUD. Avec le Capitaine Ibrahim TRAORE, le diplomate saoudien a parlé de renforcement de la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques dont la santé et la sécurité. Il a transmis les remerciements du Roi saoudien au Chef de l’Etat burkinabè pour son leadership et pour la qualité des relations diplomatiques que notre pays entretient avec le Royaume d’Arabie Saoudite.M. ALDOSARI a également confié, à l’issue de l’audience, que son pays est solidaire du Burkina Faso et de son peuple dans la lutte contre le terrorisme et pour le bien-être des populations. (Source : aouaga.com)

Mali : Can 2023 - Les Aigles terrassent les Lions (2-1) et se qualifie pour les quarts de finale

Les Aigles du Mali se sont qualifiés mardi soir en quarts de finale de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( Can) de football en battant ( 2-1) les Étalons du Burkina Faso au terme d'un match de huitièmes de finale qui a eu lieu au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo.Les Aigles du Mali qui ont nettement dominé cette rencontre, ont été les premiers à ouvrir le score (1-0) grâce à un autogoal de Edmond Tapsoba ( 3ème mn).Les Hommes d'Éric Chelle corsent l'addition ( 2-0) sur un but inscrit par Lassine Sinayoko ( 47ème mn).Après ce deuxième but malien, les Étalons du Burkina Faso se réorganisent tactiquement et leur pressing est récompensé par un penalty transformé en but par Bertrand Traoré ( 57ème mn).Les Aigles du Mali qui obtiennent leur ticket pour les quarts de finale de la compétition, affronteront les Éléphants de Côte d'Ivoire.(Source : abamako.com)

Togo : TogoTop Impact - Faure Gnassingbé, Ingrid Awadé, Adoyi Essowavana, les personnalités de l’année 2023

La liste des lauréats de la sixième édition du « Togo Top Impact », qui célèbre les personnalités et entités marquantes de l’année, a été dévoilée. C’était au cours d’un dîner de gala organisé à l’Hôtel Sarakawa de Lomé, le samedi 27 janvier 2024.Pour le compte de cette nouvelle édition, 22 catégories de prix dont des prix spéciaux, ont été décernées aux personnalités de divers secteurs en récompense de leurs actions au cours de l’année écoulée, en lien avec le thème de cette 6ème édition : « stabilités sociale, climatique et sécurité des communautés » A cette soirée de récompenses, le Président togolais, Faure Gnassingbé, qui s’est investi diplomatiquement dans la résolution des crises socio-politiques dans la sous-région ouest-africaine, a été distingué avec le prix spécial de la Promotion de la Paix, de la Cohésion sociale et de l’unité africaine. Le prix de la personnalité de l'année est décerné à Bémah Gado, entrepreneur spécialisé dans le tri, la collecte et le recyclage du plastique.

Guinée : Lutte contre la corruption - Retour à la case départ pour Damaro Camara

Alors que son procès était dans sa phase finale, l’ancien président de l’assemblée nationale doit encore attendre avant d’être fixé sur son sort. La nomination d’un nouveau juge à la tête de la chambre de jugement de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (Crief) rebat toutes les cartes. L’on se dirige désormais vers une reprise des débats.Le magistrat Francis Kova Zoumanigui qui était en charge de juger cette affaire est désormais le président de la CRIEF. Une promotion qui ne fait pas forcement l’affaire de l’ex chef du parlement guinéen alors que la date des plaidoiries et réquisitions était même fixée. C’est désormais le magistrat Yacouba Conté qui va décider du sort de l’honorable Amadou Damaro Camara et ses coaccusés, Zenab Camara, Michel Kamano et Kim. Un retour à la case départ qu’il qualifie de regrettable. (Source : africaguinee.com)

Gabon : Cour constitutionnelle - La nomination de Marie-Madeleine Mborantsuo continue à indigner les gabonais.

Ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, Mborantsuo très proche de l'ancien président Bongo, a dû quitter son poste au lendemain du coup d’État d’août 2023.Le retour de celle qui a présidé la Cour suprême du Gabon pendant plus de 30 ans a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. À la télévision nationale, le porte-parole de la présidence a défendu la nomination de la magistrate approuvée il y a quelques jours par le général Brice Oligui Ngema. (Source : euronews)

Rdc : Naufrage - Près de 40 morts dans le chavirement d'un bateau sur le lac Kivu

La majorité des 50 passagers à bord d'un bateau en bois qui a chaviré sur un lac de l'est du Congo sont présumés morts, a déclaré un responsable local.Le bateau qui traversait le lac Kivu transportait également 20 sacs de ciment et a probablement coulé dimanche en raison de sa surcharge, a déclaré Mustafa Mamboleo, un fonctionnaire de la province du Sud-Kivu.Mamboleo a indiqué que 10 personnes avaient survécu et que trois corps avaient été retrouvés, et que les recherches se poursuivaient pour retrouver environ 37 personnes. (Source : africanews)

Ethiopie : Humanitaire - Le Tigré met en garde contre une « famine en cours »

Seuls 14 % des 3,2 millions de personnes ciblées par les agences humanitaires dans la région du Tigré ont reçu une aide alimentaire en janvier. Depuis la reprise des livraisons de céréales par les organisations humanitaires en Ethiopie, seuls 14 % des 3,2 millions de personnes ciblées par les agences humanitaires dans la région du Tigré ont reçu une aide alimentaire en janvier. Les Nations unies et les États-Unis avaient interrompu l'aide humanitaire au Tigré à la mi-mars de l'année dernière suite à la découverte d’un projet « à grande échelle » de vol de céréales humanitaires. (Source : euronews)