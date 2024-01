Afrique: Italie-Afrique - Giorgia Meloni promet 5,5 milliards d'euros pour le développement

Vingt-cinq chefs d'Etat et de gouvernement africains ont pris part, du 29 au 30 janvier, à Rome au sommet organisé par la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, pour présenter son plan destiné à prévenir l'émigration et à faire de l'Italie un partenaire énergétique privilégié du continent.

A l'issue du sommet, la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a dévoilé le grand plan de développement de l'Italie pour l'Afrique, visant à endiguer le nombre de migrants, à diversifier les sources d'énergie et à forger une nouvelle relation entre l'Europe et l'Afrique. Le plan italien, d'une dotation initiale de 5,5 milliards d'euros (5,95 milliards de dollars), compléterait les initiatives déjà en cours axées sur l'adaptation au climat et le développement des énergies propres en Afrique. Il comprend des projets pilotes dans des domaines tels que l'éducation, les soins de santé, l'eau, l'assainissement, l'agriculture et les infrastructures énergétiques. Le plan du gouvernement, nommé Enrico Mattei, fondateur de la société pétrolière et gazière publique Eni, vise à élargir la coopération avec l'Afrique au-delà de l'énergie et constitue une nouvelle philosophie et méthode, a déclaré Meloni.

En effet, le plan Mattéi porte notamment sur des interventions visant à promouvoir la formation des enseignants, le lancement de nouveaux cours professionnels et de formations adaptés aux besoins du marché. Au sujet de l'agriculture, les interventions visent à réduire les taux de malnutrition, à promouvoir le développement des chaînes d'approvisionnement alimentaire et à soutenir le développement des biocarburants. S'agissant de la santé et l'autre axe du plan Mattéi, l'objectif est d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services primaire, maternel et infantile. Le plan Mattéi accorde aussi une place de choix à l'énergie.

Le dernier axe, dont la République du Congo est particulièrement concernée, se rapporte au secteur de l'eau, à travers la construction des puits et d'un réseau de distribution d'eau, à des fins agricoles, alimenté exclusivement par des énergies renouvelables. D'autres projets liés au cinq axes sont prévus au Mozambique, en Algérie, au Maroc, en Egypte, en Tunisie et en Côte d'Ivoire.

Le programme dévoilé par Georgia Meloni est ambitieux puisqu'il s'agit, selon elle, d'écrire « une nouvelle page » dans les relations avec l'Afrique, avec une approche « non prédatrice » et pleine de « compassion ». La présidente du conseil des ministres italien a longuement insisté sur le « potentiel » du continent : potentiel humain, potentiel agricole, mais aussi énergétique. Des ressources dont l'Italie compte bien profiter. L'idée est de lier le futur du pays à celui du continent.