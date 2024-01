Congo-Brazzaville: Handball - La ligue de Brazzaville prépare les grandes échéances de la saison

La ligue départementale de handball de Brazzaville otganisera, du 3 au 17 février, un tournoi dit de mise en jambe pour préparer les athlètes et autres acteurs à affronter les plus grandes compétitions de la saison, à savoir les championnats départementaux et nationaux.

Plus d'une vingtaine d'équipes dans les catégories des juniors (messieurs et dames) puis séniors (messieurs et dames) vont s'opposer dans le cadre de la compétition. Plus de trente-cinq matches seront joués durant ce tournoi qui lancera officiellement les activités de la petite boule au niveau de Brazzaville.

A en croire les dirigeants de la ligue, ce tournoi de mise en jambe mettra aux prises les meilleures équipes de la capitale contre celles qui trébuchent souvent lors des grandes compétitions. La première journée sera consacrée aux rencontres des juniors messieurs et dames puisque chez les garçons, Patronage affrontera Asoc au moment où CFJSO défiera JSO. Juste après, les filles d'AS Otohô seront face aux championnes du Congo (Asoc). Le dernier match de cette première journée sera disputé entre la DGSP et AS Neto. Les séniors débuteront la compétition le 4 février avec le match BMC-Lion sport (séniors messieurs) et US Renaissance- HC Kali.