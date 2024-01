Congo-Kinshasa: Le gouverneur Gentiny Ngobila interdit d'engager financièrement la ville

Dans une correspondance adressée aux banques établies en République démocratique du Congo, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godé Mpoyi, interdit au gouverneur Gentiny Ngobila, réhabilité dans ses fonctions par le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, d'engager financièrement la ville-province de Kinshasa.

Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa motive la décision prise par le souci de préserver les intérêts des Kinois, d'autant plus que Gentiny Ngobila est sous le coup des poursuites judiciaires du procureur général près la Cour de cassation. Il est, en effet, indiqué que les gouverneurs de Kinshasa, de l'Equateur, de la Mongala, de la Tshuapa ainsi que deux vice-gouverneurs dont celui de la Tshuapa et du Kasaï-Central ont été réhabilités, la semaine dernière, par le vice-Premier ministre Peter Kazadi, qui les avait suspendus après l'annulation de leurs suffrages par la Centrale électorale, notamment pour fraude lors des élections du 20 décembre 2023.

Gentiny Ngobila sous le coup de la Justice

Bien avant la décision du ministre chargé de l'Intérieur, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa (APK) avait autorisé, le 9 janvier, la Cour de cassation à poursuivre le gouverneur Ngobila. Selon des sources, quatre membres sur les cinq qui composent ce bureau avaient ainsi décidé de lever les immunités de Gentiny Ngobila, répondant ainsi positivement à la demande du parquet près la Cour de cassation. L'APK avait aussi enjoint Gentiny Ngobila de déposer sa démission dans les 24 heures et de se mettre à la disposition de la Justice. Ce, après annulation de ses suffrages aux législatives pour fraude, violence et bourrage des urnes par la Commission électorale nationale indépendante.

%

Le parquet général de cette Cour, qui a indiqué qu'une action publique est déjà enclenchée contre les faits de corruption, de fraude, de détention illégale du matériel électoral et autres contre les personnalités pointées par la Centrale électorale dont Gentinyi Ngobila, s'est également opposée à la réhabilitation de ces quatre gouverneurs par le vice-Premier ministre Kazadi. Ce dernier, dans un télégramme du 25 janvier, a aussi autorisé les gouverneurs des provinces suspendus à reprendre leurs fonctions. Il s'agit de ceux de l' Équateur, de la Mongala, de la Tshuapa et de Kinshasa. Pour la capitale, Gentiny Ngobila devrait reprendre ses fonctions, après que l'intérim a été assuré par le vice-gouverneur, Gérard Mulumba. Pour Peter Kazadi, cette mesure vise à privilégier la tranquillité et la paix sociale, en attendant les décisions judiciaires.

Gode Mpoyi laisse sa chaise de président de l'APK

L'Assemblée provinciale a annoncé l'ouverture de la session extraordinaire pour le 5 février prochain. Dans une correspondance du 26 janvier, le secrétaire provincial de cet organe, Louis-Gilbert Bompate Mbula, a informé le gouverneur Gentiny Ngobila Mbaka de l'organisation, à cette date, de la session extraordinaire marquant le début de la nouvelle législature 2024-2029. Bompate Mbula a noté que conformément à l'article 12 du règlement intérieur de l'APK, pendant les seize jours consacrés aux plénières et travaux en commissions, il sera question de la mise en place du bureau provisoire pour la validation des mandats, l'élaboration du règlement intérieur ainsi que l'élection et l'installation du bureau définitif. En attendant, le désormais ancien président, Godé Mpoyi, vient de laisser sa chaise au profit du président du bureau provisoire de cet organe. Ainsi se referme le feuilleton dont les principaux acteurs étaient lui et le gouverneur Ngobila.