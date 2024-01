Congo-Brazzaville: Vie associative - L'ONG Bioforce va organiser une formation sur la gestion d'un projet humanitaire

L'Organisation non gouvernementale (ONG) Bioforce organisera, du 11 au 15 mars à Brazzaville, une formation certifiée en gestion de projets dont le thème sera « Concevoir et piloter un projet humanitaire ».

La formation de Bioforce aura lieu pour la première fois à Brazzaville, dans les locaux de la Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes. Cette initiative fait écho aux précédentes sessions organisées avec succès à Bamako, à Goma, à Niamey ou encore à Dakar.

Au cours de celle-ci, les participants auront des exercices pratiques, entre autres, des études de cas et méthodes pédagogiques interactives. Ces approches permettront aux participants d'acquérir des compétences pratiques et opérationnelles pour concevoir et gérer des projets humanitaires.

Outre la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, à travers son incubateur, la Fondation Telema ambitionne d'offrir et de diversifier des opportunités professionnelles au sein de la jeunesse congolaise, en établissant des partenariats avec des structures de référence.

Le partenariat entre la Fondation Telema et l'ONG Bioforce permet aux jeunes de renforcer leurs compétences et d'exploiter des nouvelles perspectives professionnelles. En effet, cette année étant déclarée celle de la jeunesse par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, la Fondation Telema souhaite saisir cette opportunité pour contribuer activement à l'autonomisation des jeunes.

« Les partenariats solides, tels que celui avec Bioforce, nous permettent de diversifier les moyens de résolution du chômage. La Fondation Telema pour l'entrepreneuriat des jeunes a pour mission essentielle de contribuer à la résolution du problème de chômage des jeunes, en utilisant l'entrepreneuriat comme moyen d'autonomisation et la formation pour l'acquisition des compétences essentielles vers le marché du travail », a expliqué Jesse Frank Goma, secrétaire général de la Fondation Telema.

« Nous accompagnons les jeunes porteurs de projets dans la concrétisation de leurs idées, mais nous reconnaissons que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est pourquoi, la formation occupe une place capitale dans notre approche. Nous croyons qu'un jeune formé et doté de nouvelles compétences peut se positionner de manière compétitive sur le marché du travail et ainsi sortir du statut de chômeur. Enfin, l'entrepreneuriat et la formation sont des éléments indissociables », a-t-il ajouté.