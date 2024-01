Algérie: Le président de la République supervise la cérémonie de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de Football

ALGER - Le président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune a supervisé mardi la cérémonie de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de Football, dans sa 51e édition, au Centre de Regroupement et de Préparation des équipes sportives militaires à Ben Aknoun "Boudjriou Messaoud" (Alger), indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"Monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a supervisé ce mardi 30 janvier 2024, la cérémonie de la finale de la Coupe militaire d'Algérie de Football, dans sa 51e édition, au Centre de Regroupement et de Préparation des équipes sportives militaires à Ben Aknoun Boudjriou Messaoud en 1ère Région militaire, où il a été reçu par Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire et Monsieur le Premier ministre Nadir Larbaoui", précise la même source.

A l'entame et après la cérémonie d'accueil, Monsieur le Président de la République a écouté l'hymne national et a reçu les honneurs rendus par les différentes formations des Forces de l'Armée nationale populaire, pour rendre, ensuite, le salut à la délégation d'accueil, à savoir le Général d'Armée, Commandant de la Garde Républicaine, le Secrétaire Général du ministère de la Défense nationale, les Commandants de Forces et de la Gendarmerie nationale, le Commandant de la 1ère Région militaire, le Chef du Département Emploi-Préparation de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire et le Chef du Service des sports militaires.

Au salon d'honneur du Centre sportif militaire, ajoute le communiqué, "Monsieur le Président a suivi un exposé exhaustif sur les sports militaires, présenté par le Général, Chef du Service des sports militaires du Département Emploi-Préparation de l'Etat-Major de l'Armée nationale populaire. Ensuite, les présents ont suivi un film documentaire, produit par la Direction de l'Information et de la Communication de l'Etat-major de l'Armée nationale populaire, sur le Centre de Regroupement et de Préparation des Equipes sportives militaires et sur les résultats de brillants athlètes militaires enregistrés lors de cette saison sportive. A cette occasion, monsieur le Président de la République a félicité les équipes sportives nationales militaires et civiles, leur souhaitant plus de victoires et de résultats positifs qui honorent notre emblème national".

La première période de cette finale a enregistré une quasi égalité des chances entre les deux équipes, jusqu'à l'annonce, par l'arbitre, de la mi-temps sur une égalité négative. La deuxième phase n'a pas changé le scénario du jeu se terminant également sur un résultat négatif, menant les deux équipes aux tirs au but qui ont fait balancer le score du côté de l'équipe de la Première Région Militaire avec cinq buts contre quatre inscrits par la sélection du Commandement des Forces terrestres, offrant ainsi le titre de la Coupe d'Algérie militaire, dans sa 51e édition, à la sélection de la 1ère Région militaire.

En marge de cette finale, "le Président de la République a honoré un groupe d'athlètes et d'équipes sportives militaires qui se sont démarqués au cours de cette saison dans diverses disciplines aux niveaux national et international avec des résultats très positifs reflétant les grandes capacités et le haut niveau professionnel atteint par les équipes sportives militaires. A l'issue, le Président de la République a pris une photo souvenir avec les athlètes honorés avant de procéder à la signature du livre d'Or du Centre de Regroupement et de Préparation des Equipes Sportives", conclut le communiqué .