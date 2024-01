Algérie: Oued El Harrach - Accompagner les entreprises industrielles pour mettre en place les équipements de traitement des eaux

ALGER — La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb a affirmé, mardi à Alger, que 84 entreprises industrielles activant sur les rives de Oued el Harrach sur un total de 123 entreprises recensées ont bénéficié à ce jour d'un accompagnement pour la mise en place des équipements de traitement préliminaire des eaux, en attendant le traitement final de ces eaux polluées au niveau de la station de Baraki.

Invitée du forum du quotidien El Moudjahid, Mme Dahleb a souligné l'importance pour les entreprises industrielles activant sur les rives de Oued el Harrach de disposer de ces équipements pour pouvoir contribuer à son réaménagement et à sa dépollution et concourir à l'amélioration du cadre de vie du citoyen, et ce en coordination avec plusieurs départements ministériels.

Ces nouvelles structures assureront le traitement préliminaire de manière à obtenir des eaux avec les mêmes caractéristiques que les eaux urbaines, avant de procéder à leur traitement final au niveau de la station de Baraki, a ajouté la ministre, estimant que l'élargissement de cette dernière "constitue désormais un impératif".

Citant un taux d'avancement de "plus de 90%" des travaux d'aménagement extérieur et esthétique des rives de Oued el Harrach, à travers la création d'espaces verts, d'aires de jeux pour enfants, de stades de football et de basketball et autres, la ministre a indiqué que ces superficies seront irriguées par les eaux traitées.

Lors d'une réunion, mercredi dernier, présidée par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le Gouvernement s'est enquis des dernières étapes de la réalisation du projet d'aménagement et de dépollution de Oued El Harrach, dont les travaux devraient être achevés en mars prochain.

Il prévoit aussi la modernisation et l'embellissement de la façade maritime d'Alger à travers l'aménagement de plusieurs espaces verts et lieux de loisirs et de détente.

Lancés en juin 2012, les travaux d'aménagement d'Oued El Harrach ont accusé un grand retard.

En avril 2021, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a ordonné la relance du projet de développement du périmètre d'Oued El Harrach, avant d'enjoindre, début 2022, d'accélérer le parachèvement des travaux du projet intégré d'Oued El Harrach, pour que ce projet stratégique pour la capitale et ses environs puisse enfin voir le jour.

Les secteurs concernés par ce projet sont les ministères de l'Environnement et des Energies renouvelables, de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Travaux publics et des Infrastructures de base et de l'Hydraulique.

Par ailleurs, la ministre a révélé qu'une nouvelle loi sur les déchets était actuellement au niveau du Secrétariat général du Gouvernement, soulignant que la loi actuelle sur les déchets date de 20 ans.