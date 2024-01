Afrique: Des professionnels des médias chevronnés conseillent à l'ENA d'investir dans le capital humain et le contenu pour briller en Afrique

<strong>Addis Ababa — L'Agence de presse éthiopienne (ENA), qui a inauguré aujourd'hui un complexe médiatique moderne, doit continuer à investir dans le capital humain et le contenu pour être compétitive en Afrique, ont déclaré des professionnels des médias éthiopiens chevronnés.

Le complexe médiatique ultramoderne, qui comprend trois studios de télévision et quatre studios de radio ultramodernes, des équipements de diffusion de pointe et de vastes archives numériques, témoigne de l'aspiration de l'agence à étendre ses services et à devenir un média compétent et fiable qui se fait l'écho de l'Afrique.

Parmi les éminents professionnels des médias qui ont assisté à l'inauguration, Amare Aregawi, propriétaire et directeur général du journal Ethiopian Reporter et président de l'organe exécutif du Conseil des médias d'Éthiopie, a fait remarquer que la véritable puissance des médias ne réside pas seulement dans le matériel, mais aussi dans le capital humain et le contenu qui donnent vie aux histoires.

L'investissement de l'ENA dans le bâtiment, la technologie et les studios est remarquable, a déclaré l'ancien directeur de l'agence de presse éthiopienne.

Selon lui, le studio est fantastique pour la radio, la télévision et tout le reste. Mais l'agence de presse devrait également investir dans les ressources humaines pour améliorer le contenu et devenir un média compétent en Éthiopie et en Afrique.

"Je voudrais insister sur un point. Lorsque les gens regardent ou voient la télévision de l'agence de presse éthiopienne, lisent un journal ou quoi que ce soit d'autre, c'est l'information qui compte pour eux, ils ne pensent pas au bâtiment, mais au contenu. Ainsi, si l'agence de presse a investi dans le bâtiment et la technologie, elle devrait également investir dans les ressources humaines. C'est ce qui compte le plus.

Cette figure respectée du paysage médiatique éthiopien a souligné l'importance de disposer de journalistes compétents, capables de produire un contenu de qualité et attrayant qui trouve un écho auprès du public.

Il estime qu'en développant ses ressources humaines et en diversifiant son contenu, l'ENA peut devenir un véritable concurrent et une source d'information fiable en Afrique.

"Ce ne sera pas le seul, mais ce sera le média concurrent, car le monde a besoin de tant de médias, et l'Afrique aussi a besoin de tant de médias.

Le président de l'Association éthiopienne des professionnels des médias, Tibebu Belete, a rappelé pour sa part que l'ENA produisait et diffusait des informations sur les pays africains et était la voix des opprimés pendant les épreuves coloniales.

Depuis sa création il y a 82 ans, l'Agence de presse éthiopienne a été la voix des pays africains, en particulier pendant la lutte pour l'indépendance contre le colonialisme.

Avec son nouveau complexe et ses vastes archives, l'ENA est désormais prête à jouer un rôle renouvelé dans l'élaboration de l'histoire du continent, a-t-il ajouté.

Toutefois, M. Tibebu estime également que pour prospérer véritablement, l'agence de presse doit continuer à investir dans les ressources humaines et la création de contenu, tout en élargissant sa portée régionale et mondiale.

"L'ENA dispose de professionnels expérimentés, de dirigeants et de plusieurs antennes dans différentes parties de la région. De plus, elle étend ses succursales aux pays voisins, Djibouti et le Kenya, tout en développant des partenariats avec d'autres médias nationaux et étrangers".

Pour que l'ENA prospère davantage, elle doit continuer à renforcer les capacités de ses ressources humaines et à développer ses branches et ses partenariats avec de nombreux pays d'Afrique et du monde, a souligné le président.

Selon M. Tibebu, il y a encore du néocolonialisme lorsque les cultures et les identités des Africains et des autres sont influencées par de nouveaux moyens de communication, y compris les médias, plutôt que par l'invasion armée ou le colonialisme.

"Grâce à son nouveau complexe ultramoderne et aux archives historiques accumulées depuis longtemps, l'agence de presse s'est renouvelée et ses studios sont parmi les plus grands du continent africain ; par exemple, le complexe inauguré est aussi grand que celui de la South African Corporation (SBC).

Cependant, M. Tibebu a noté que le complexe médiatique a besoin de ressources humaines et de contenu pour continuer à prospérer.

Pour ce faire, il devrait continuer à renforcer les capacités de ses ressources humaines et en ajouter d'autres provenant du marché, en plus d'étendre ses succursales et ses partenariats avec de nombreux pays d'Afrique et du monde.