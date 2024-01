Angola: Baisse des recettes d'exportation de roches ornementales

Lubango — L'exportation de 88.894,7 mètres cubes de roches ornementales produites dans la province de Huíla en 2023 a rapporté à la Caisse de l'État angolais 389.353.387 kwanzas, soit 327.885.994 kz de moins par rapport à l'année 2022.

Selon le directeur du Bureau provincial pour le Développement économique intégré, Domingos Kalumana, la baisse des recettes est due à la réduction de la taxe à l'exportation qui est passée de cinq (5) à un (1) pour cent, depuis 2023.

Il a par la suite expliqué que les 88.894,7 mètres cubes exportés en blocs bruts représentent une réduction de 58.924,6 m³, la justifiant par un excédent de stock sur le marché international.

Dans sa déclaration faite ce mardi à l'ANGOP, à Lubango, à propos des activités réalisées dans le secteur des ressources minérales en 2023, le directeur a signalé la production de 189.141,8 m³ de roches, soit une augmentation de 14.926,4 m³.

Parmi les roches extraites, il y a le granit noir d'Angola (le plus produit dans le pays), le granit brun et le granit cohiba, le plus exporté.

La province de Huíla produit également le granit "Blue in the night", le gris, le rose de Huíla, le silver et le coral black, dont quelques-uns sont transformés en industries dans les municipalités de Lubango, Chibia et Humpata.

%

Les roches explorées, en particulier dans les municipalités de Chibia, Gambos et Lubango, étaient destinées vers les marchés de la Chine, de Taiwan, du Portugal, de l'Espagne, de la Belgique, de l'Inde, de l'Italie, de la Pologne, de la Corée du Sud et des Émirats arabes Unis, a faits savoir le directeur.

L'industrie manufacturière s'affirme

Un million 304 mille 846 mètres cubes de roches ont été transformés à Huíla par six entreprises situées dans les municipalités de Humpata, Chibia et Lubango, selon Domingos Kaluman.

Il a fait savoir que la transformation se concrétisait dans les carreaux pour revêtements de sol, des tables, des bancs, les cubes pour trottoirs, qui, outre le marché de Huila, approvisionnent également ceux de Luanda, Benguela, Huambo et Cuando Cubango, pour la fabrication de trottoirs et travaux de construction civile.

Il a souligné que le sous-secteur des pierres ornementales continue de produire à « grande échelle » et a tendance à se développer avec l'amélioration de l'environnement des affaires pour les producteurs.

Selon le responsable, cette amélioration implique de surmonter les contraintes qui surviennent dans le transport, car les opérateurs se plaignent du manque de conteneurs spécifiques de la part des transitaires, ce qui nécessite d'améliorer les services du chemin de fer de Moçâmedes, soit plus de personnel, une augmentation du nombre de wagons, pour acheminer la cargaison jusqu'au port de Namibe.

La province de Huila compte actuellement 33 entreprises opérant dans le secteur des ressources minérales, dont 19 dans les roches ornementales et le reste dans l'eau minérale (cinq), l'or (quatre), les concasseurs (deux), les sablières (une), les matériaux céramiques ( un ) et agro-minéral (un).