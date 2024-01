Angola: L'exécutif angolais réitère son engagement à créer une Bourse du Diamant

Saurimo — Le ministre des Ressources minérales, Pétrole et Gaz, Diamantino Azevedo, a réaffirmé mardi, à Saurimo (Lunda-Sul), la nécessité de créer la Bourse du Diamant, pour dynamiser le marché du sous-secteur du diamant et soutenir la diversification de l'économie nationale.

Diamantino Azevedo, qui intervenait lors de l'inauguration de trois infrastructures sociales à Saurimo, à savoir une école primaire, une usine de taille du diamant et une unité de transformation de repas scolaires, a souligné que le projet est aligné avec les actions et objectifs de développement durable de l'ONU, laVision minière africaine et la Vision africaine 2 063.

Selon le ministre, dans le segment de la taille des diamants, il faut reconnaître l'importance de continuer à améliorer les capacités internes, en renforçant la chaîne des infrastructures et en augmentant les volumes de production, afin d'attirer, capter et retenir les investissements.

Il a souligné la construction d'un pôle de développement du diamant dans la province de Lunda Norte comme une nouveauté.

Pour cette raison, le ministre invite les investisseurs à saisir cette opportunité commerciale et à investir dans des usines de taille de diamants, ainsi que dans la formation des jeunes et l'offre de leur premier emploi.

« En 2023, l'industrie mondiale du diamant a connu des mauvaises performances, nous devons donc être conscients de ces changements et travailler pour garantir l'authenticité et continuer à ajouter de la valeur aux diamants nationaux bruts et taillés », a-t-il souligné.

%

Il a indiqué que, compte tenu de cela, le ministère qu'il dirige avait mis en oeuvre des mesures provisoires pour encourager la taille des diamants en Angola, dans le but de créer un environnement d'affaires plus attractif pour les investisseurs.

"Notre objectif est d'augmenter la quantité de diamants taillés dans notre pays et de garantir leur qualité, afin que nous puissions être compétitifs efficacement au niveau régional et commencer également à lancer notre nom sur le marché international", a-t-il déclaré.

Le secrétaire d'État à l'Éducation, Pacheco Francisco, le gouverneur de Lunda-Sul, Daniel Neto, le PDG d'ENDIAMA, Ganga Júnior, des membres du gouvernement et des techniciens supérieurs du secteur minier ont assisté à l'inauguration des trois infrastructures.