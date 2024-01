Angola: La présidente du Parlement sud-africain souligne le rôle de son homologue angolaise

Luanda — La présidente du Parlement sud-africain, Mapisa-Nqakula, a salué mardi l'action et le rôle joué par son homologue angolaise, Carolina Cerqueira, la décrivant comme une femme guerrière et une figure marquante de la politique angolaise.

Le leader du Parlement sud-africain s'exprimait à l'ouverture du Sommet sur la supervision du secteur législatif en Afrique du Sud, qui se déroule jusqu'à mercredi, au Century City Conference Center, au Cap.

Avec sa participation à ce forum, l'Angola veut prendre conscience des objectifs fixés par l'organisation de l'événement, en partageant des expériences et des idées qui peuvent servir de modèle au Parlement et à la politique angolaise, dans le cadre des questions abordées.

L'événement qui se tient sous le thème « En quête d'un contrôle qui garantit la réalisation d'une vie meilleure pour tous les citoyens sud-africains », vise, entre autres objectifs, à réfléchir sur l'efficacité du rôle du secteur législatif dans la mise en oeuvre des mandats constitutionnels, du contrôle, de la participation du public et l'élaboration des lois, ainsi que le partage d'expériences sectorielles et l'échange d'idées avec leurs homologues régionaux, continentaux et internationaux sur les pratiques de surveillance efficaces.

En marge du sommet, la réunion extraordinaire du Comité exécutif et des présidents du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe aura lieu le 1er février, également au Cap.

%

Le sommet vise à garantir le soutien et l'amélioration de l'intégration régionale avec la participation parlementaire, en promouvant des améliorations pratiques dans l'exécution des tâches des parlements en matière d'intégration et de coopération régionales.

Parmi les objectifs, il y a également la nécessité d'aborder les questions liées à la promotion de la bonne gouvernance, des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la paix, de la sécurité et de la stabilité, ainsi que de la coopération économique, du développement des États membres et de l'interaction avec d'autres organisations parlementaires et interparlementaires.

La délégation angolaise est conduite par la présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, accompagnée du député Pedro Sebastião, du secrétaire général de l'Assemblée nationale, Pedro Agostinho de Neri, l'ambassadeur d'Angola en Afrique du Sud, Rui Orlando Xavier, et la consule générale d'Angola au Cap, Elsa Caposso Vicente.

Créé le 8 septembre 1997, le Forum parlementaire de la SADC (FP-SADC) est un organe interparlementaire régional composé de députés des États membres, avec une représentation d'environ 3 500 parlementaires d'Afrique australe.