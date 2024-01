Angola: Deloitte estime un investissement de 580 milliards de dollars dans les hydrocarbures

Luanda — Les investissements de l'Angola dans les hydrocarbures pourraient atteindre 580 milliards de dollars en 2024 (un dollar vaut 828,91 kz), soit une augmentation de 11% par rapport à 2023, selon une étude de Deloitte.

Ces données figurent dans l'étude Oil & Gas Industry Outlook 2024 de Deloitte, à laquelle l'ANGOP a eu accès mardi, qui prévoit que plus de 800 milliards de dollars de flux de trésorerie disponibles seront générés tout au long de l'année.

L'industrie pétrolière et gazière mondiale a connu un bon départ en 2024, portée par la solidité financière et les prix élevés du pétrole, révèle l'étude Oil & Gas Industry Outlook 2024 de Deloitte.

En termes économiques, toute fluctuation du dollar américain par rapport aux autres monnaies, combinée à la trajectoire de l'activité industrielle et de la consommation de la société civile, pourrait avoir un impact sur l'inflation, influençant ainsi également les prix de l'énergie en 2024.

Cependant, poursuit la note, la solidité financière du secteur implique des attentes élevées de la part des investisseurs, des régulateurs et des autres parties prenantes, qui s'attendent à des progrès dans la réduction des émissions, à une augmentation des investissements dans les énergies à faible émission de carbone et à des gains plus élevés pour les actionnaires.

Deloitte souligne que ce scénario promet d'être un catalyseur pour que l'industrie se concentre encore davantage sur la réduction des émissions et la performance économique.

Concernant le contexte de l'industrie en Angola, Frederico Martins Correia, associé chez Deloitte pour le secteur de l'énergie, des ressources et de l'industrie, cité dans la déclaration de Deloitte, révèle que « l'année 2024 devrait être une année de consolidation. La sortie de l'OPEP nous permet de maintenir l'objectif d'augmenter la production et de dépasser la valeur moyenne de 1,2 M de barils/jour ».

D'autre part, bien que les investissements dans le secteur soient très scrutés, l'ANPG a garanti des contrats clés pour le secteur dans de nouveaux champs offshore, onshore et marginaux de conception actuelle.

Enfin, le budget général de l'État a été préparé sur la base du prix de référence du Brent, inférieur à 70 dollars, ce qui donne une certaine tranquillité d'esprit face à d'éventuelles fluctuations ».

Selon l'institution, l'année 2024 pourrait être très dynamique du point de vue des fusions et acquisitions dans l'industrie pétrolière et gazière.

Deloitte a souligné que les acquisitions proposées de Pioneer Natural Resources par ExxonMobil et de Hess Corp par Chevron Corporation, à respectivement 64,5 milliards de dollars et 60 milliards de dollars, pourraient ouvrir la voie à une nouvelle ère de méga-entreprises et de consolidation dans l'industrie, en particulier dans le secteur pétrolier.

"En outre, le prix actuel du pétrole et du gaz et le nombre limité de projets de forage dans le monde pourraient conduire certains grands acheteurs à acquérir de nouvelles zones et à chercher à améliorer l'efficacité opérationnelle par le biais de fusions et d'acquisitions", lit-on dans l'étude de Deloitte.

Elle ajoute que, parallèlement, les incertitudes réglementaires et géopolitiques, liées aux coûts de capital élevés, pourraient retarder certaines décisions d'investissement au niveau mondial.