Congo-Kinshasa: L'Ecole « Les Bons Petits » bénéficie de 72 900 USD pour la construction des salles de classe de la section agropastorale

L'Ambassade du Japon en RDC a octroyé, mardi 30 janvier, la somme de 72 900 USD à l'école « Les Bons Petits » de Mont-Ngafula (Kinshasa) pour la construction de 5 salles de classe de la section agro-pastorale.

Cette enveloppe a été perçue par la promotrice de cet établissement scolaire, Christiane Kongo Nsona au cours d'une cérémonie organisée à l'Ambassade nippone, à Kinshasa.

Ce financement intervient dans le cadre d'une aide non remboursable du gouvernement japonais aux micro-projets locaux.

Sachez qu'une première assistance du genre est intervenue, il y a 20 ans, en 2004 avec la construction de 4 salles de classe de cette école, grâce à un financement d'un montant estimé à 24 900 USD.

Et la promotrice de l'école les Bons Petits de Mont Ngafula n'a pas caché sa joie et évoque des progrès réalisés par son école qui est passée de 18 à plus 1.000 élèves :

« Immense joie, gratitude en l'endroit du peuple du peuple japonais pour cette marque de confiance renouvelée. On est venu frapper à la porte de l'ambassade du Japon, 20 ans après, pour leur exposer cette difficulté de surnombre d'enfants dans les salles de classe et l'ambassade de Japon a répondu favorablement. A long terme, 72 900 USD qui va nous permettre de construire cinq salles de classe avec des équipements destinés à la formation filière agro-pastorale. Depuis cette année, nous avons lancé cette filière-là. Quand les enfants finissent l'éducation de base, 7 et 8e ils passent en 1ere agriculture générale et gestion de l'environnement. L'école « Les Bons Petits » compte plus de 1000 élèves ».