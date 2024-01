Afrique: CAN 2023 / Hubert Velud (Coach Burkina Faso) - « Honnêtement, je n'ai personne à blâmer »

Le Mali s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023 après une victoire 2-1 contre le Burkina Faso, mardi à Korhogo. Déçu de ce résultat, le sélectionneur des Etalons du Burkina Faso, Hubert Velud fait le point de la rencontre.

« Honnêtement, je n'ai personne à blâmer. Nous avons perdu contre une meilleure équipe. Le Mali a de bons joueurs. Nous avons eu quelques opportunités mais avons également introduit de nouveaux joueurs. Je n'ai pas été surpris par la qualité de cette équipe. De très bonne qualité avec des milieux de terrain de haut niveau. Offensivement, on a vu une belle équipe du Mali et on leur fait honneur. Nous allons digérer cette défaite. Nous devons examiner et analyser les bons et les mauvais côtés de notre séjour ici. La CAN est très ouverte à tous. C'est l'une des meilleures CAN en termes de football et d'organisation. C'est dommage que nous ne participions plus », a déclaré le sélectionneur en conférence de presse.