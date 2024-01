Niger: 'Kaaryan ma dumi', que la lumière brille toujours - Le travail des missionnaires pour les enfants aveugles

Dosso — "Ils sont de plus en plus nombreux, presque une centaine entre Gaya et Dosso, avec des perspectives toujours plus grandes pour leur formation et leur prise en charge ophtalmologique", rapporte à l'Agence Fides le Père Rafael Casamayor, missionnaire à Dosso, à propos de la situation des enfants aveugles dans les communautés où il est engagé. Une maison a été achetée à Gaya et est déjà opérationnelle, une autre est en cours de réalisation à Dosso et nous espérons l'ouvrir bientôt pour pouvoir préparer un bon programme de formation pendant l'été", explique le père de la Société des Missions Africaines.

Kaaryan ma dumi est la nouvelle organisation dédiée aux enfants et adolescents malvoyants des communautés de Dosso et Gaia dont la signification est "Que la lumière brille toujours". Née de la fusion des deux associations Zankey Handuriya de Dosso et CIES de Gaya, toutes deux travaillant avec des enfants malvoyants, il a semblé normal aux organisateurs d'unir leurs efforts et d'améliorer ainsi la prise en charge de ces enfants.

"Lumière pour vivre, grandir, aimer et préparer l'avenir", ajoute Dieudonné, engagé à Gaya, auprès de ces enfants. "Les deux réalités ont les mêmes objectifs et ces enfants s'illuminent dès qu'ils perçoivent de l'intérêt, de l'affection et du respect pour leur condition."

Les deux associations travaillent à l'inclusion sociale de ces enfants, qui sont généralement considérés par leurs familles et la société comme un fardeau ou une malédiction. "Après plusieurs années d'expérience, pour obtenir le résultat que nous connaissons aujourd'hui, il y a eu un grand travail de sensibilisation, de promotion humaine et d'inclusion sociale des enfants, ainsi qu'un processus de formation long et compliqué. Les résultats obtenus jusqu'à présent sont positifs si l'on tient compte du changement de mentalité qui s'est opéré chez plusieurs parents, dans la société et chez les enfants eux-mêmes."

"Il y a quelques jours, nous avons été invités à une réunion sur le système éducatif nigérien dans le but de constituer un groupe de travail sur l'éducation dans la région de Dosso", explique Dieudonné. "Nous avons pu constater la gravité du problème de l'éducation qui est ignoré par les grandes ONG et même par le ministère de l'éducation.

"La bonne nouvelle, conclut Dieudonné, c'est que nous allons avoir un nouveau centre "Ville de Sádaba", la ville du père Rafael, qui a toujours collaboré avec nous. Nous sommes en train de le mettre en place et de le réorganiser. Que l'amour et la solidarité que nous ressentons pour ces enfants s'intensifient et ne cessent de nous unir".

En collaboration avec l'Union Nationale des Aveugles du Niger (UNAN), les deux associations, Zankey Handuriya et CIES, ont organisé une réunion de sensibilisation aux droits de ces enfants aveugles, à laquelle ont assisté de nombreux parents. Dans le même esprit, elles organisent une formation intitulée "Guide pour les parents" dans le but de les aider dans les différentes possibilités qu'ont ces enfants de s'améliorer et d'atteindre de nouveaux objectifs. L'objectif est d'aider les parents à connaître et à revendiquer les droits de leurs enfants dans la société, ainsi qu'à en prendre conscience eux-mêmes.