Madagascar: CENI / PNUD - Participation des malvoyants au vote

Un atelier sur les leçons apprises et sensibilisation sur le dispositif de facilitation de la participation des malvoyants au vote, s'est tenu au Carlton et ce, durant deux jours (les 30 et 31 janvier). Un atelier placé sous l'égide de la CENI et du PNUD. Ce projet rentre dans le cadre du « renforcement des processus électoral et démocratique à Madagascar » (RPEDEM). Il s'agit notamment d'interdire toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantir aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination quel que soit le fondement.