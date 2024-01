Madagascar: « Route de l'Artisanat » - Un nouveau circuit touristique à créer sur la RN1

L'artisanat et le tourisme sont à la fois deux secteurs interdépendants et pourvoyeurs de devises et d'emplois à la nation.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat Joël Randriamandranto n'a cessé de le réitérer. Son département ministériel se charge ainsi de la conception, de la mise en oeuvre, du suivi et de la coordination de la politique de l'Etat dans ces domaines. L'objectif consiste à promouvoir les investissements touristiques, la destination Madagascar et les métiers du Tourisme ainsi que l'artisanat à travers la professionnalisation, la structuration et la valorisation des activités artisanales. Pour ce faire, le ministre de tutelle a effectué une visite d'atelier dédiée à la transformation de cornes de zébus à Imerintsiatosika. « Cette démarche s'inscrit dans l'engagement ministériel à se rapprocher des artisans tout en favorisant un dialogue constructif permettant de résoudre les problématiques sectoriels », a-t-il fait savoir.

Mise en place d'une centrale d'achat.

A cette occasion, il a annoncé la mise en place d'un nouveau circuit touristique baptisé « La Route de l'Artisanat ». Ce nouveau circuit sera créé sur la Route Nationale No 1 (RN1). Les artisans seront mis en avant tout au long de cet itinéraire. Ce qui permettra ainsi de renforcer la visibilité de leur travail en incluant entre autres, la visite d'un atelier de transformation de cornes de zébus à Imerintsiatosika. Par ailleurs, les discussions entre le ministre en charge du Tourisme et de l'Artisanat Joël Randriamandranto et les artisans locaux ont abouti à la décision de mettre en place une centrale d'achat de cornes de zébus afin de faciliter l'accès aux matières premières pour ces artisans. « Ces initiatives s'alignent parfaitement avec les axes stratégiques du ministère, visant la création de débouchés, la professionnalisation des artisans et l'amélioration de l'accès aux matières premières. Il s'agit ainsi d'un pas significatif vers le développement durable de l'artisanat dans la région d'Imerintsiatosika », a-t-il conclu.