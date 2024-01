Afrique: Maurice / Madagascar - Un rencontre d'affaires pour renforcer des liens économiques

Une douzaine d'entreprises de l'île Maurice ont participé à la rencontre organisée hier à Ivandry. Une cinquantaine d'opérateurs économiques malgaches étaient également au rendez-vous, en quête de partenariats et d'opportunités d'échanges commerciaux.

Hier, au Trade Tower Ivandry, s'est tenue une rencontre d'affaires historique, initiée par la Chambre de Commerce et d'Industrie France Madagascar et la Chambre de Commerce et d'Industrie France Maurice. Cet événement a réuni une délégation de 12 entreprises mauriciennes et une cinquantaine d'entreprises malgaches dans le but de mettre en lumière les opportunités d'affaires et de renforcer les liens économiques entre les deux îles.

Dirigée par le président de la CCI France Maurice, John Benatouil, la délégation mauricienne a participé à une série de discours passionnants, notamment prononcés par le vice-président de la CCI France Madagascar et le président de la CCI France Maurice. De plus, la mission économique de l'ambassade de France à Madagascar a partagé ses perspectives sur l'économie de la Grande île, tandis que l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) a exposé le climat des affaires à Madagascar et les opportunités d'amélioration qui se présentent.

L'île voisine a également eu l'occasion de dévoiler la situation économique de Maurice, mettant en lumière ses secteurs clés tels que l'IT, le BPO, la comptabilité et les finances, l'agroalimentaire, les services, les conseils et le transit. Cette diversité témoigne des nombreuses opportunités d'investissement et de partenariat disponibles pour les entreprises des deux îles.

%

Opportunités d'affaires.

Cette rencontre d'affaires s'inscrit dans le cadre d'un partenariat solide entre les deux Chambres de Commerce et d'Industrie, établi par une convention signée en 2022. Cette collaboration vise à faciliter le développement économique, entrepreneurial et culturel des entreprises adhérentes, en s'appuyant sur les valeurs et les réseaux de la CCI France International. L'événement d'hier a été une occasion unique pour les entreprises présentes de découvrir de nouvelles opportunités et d'explorer des partenariats potentiels.

Les échanges commerciaux entre les deux îles ont été encouragés dans un esprit de coopération mutuellement bénéfique. A noter que la CCI France Madagascar, forte de ses années d'expérience, joue un rôle crucial dans la promotion du secteur privé à Madagascar. En tant que catalyseur de la croissance économique, elle soutient activement les initiatives entrepreneuriales et crée un environnement favorable aux affaires.

Son engagement à concevoir des projets pour soutenir le secteur privé et stimuler l'économie malgache est exemplaire. Bref, la rencontre d'affaires Maurice-Madagascar a été un succès retentissant, marquant une étape importante dans le renforcement des liens économiques et commerciaux entre les deux îles. Les perspectives d'avenir semblent prometteuses, avec un engagement renouvelé à favoriser la croissance et le développement mutuel des deux nations insulaires.