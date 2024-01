Madagascar: Assemblée nationale - Présentation de la PGE demain

Le Premier ministre Christian Ntsay s'apprête à présenter la Politique Générale de l'État devant l'Assemblée nationale ce jeudi à Tsimbazaza. L'annonce de cette présentation a été faite à l'issue de la séance d'adoption de l'ordre du jour de la Chambre basse hier, soulignant ainsi un rendez-vous attendu qui promet de dévoiler les orientations du nouveau projet du gouvernement pour les cinq prochaines années.

Lutte contre la pauvreté et amélioration du pouvoir d'achat sont les axes prioritaires du gouvernement, selon les informations recueillies. Depuis sa réélection, le président de la République a aussi défini trois orientations stratégiques majeures pour son mandat : le renforcement du capital humain, l'industrialisation et la transformation économique, ainsi que la consolidation de la gouvernance. C'est autour de ces concepts que le Premier ministre passera son grand oral ce jeudi à Tsimbazaza. La Politique générale de l'Etat va être présentée à l'Assemblée nationale demain. La décision a été prise à l'issue de la séance d'adoption de l'ordre du jour de la Chambre basse, hier. Le rendez-vous attendu promet de livrer des détails sur le nouveau projet du gouvernement pour les cinq ans à venir.

Etat fort.

Du côté de l'exécutif, on insiste sur l'importance de l'industrialisation dans le processus de développement. « Madagascar dispose de plusieurs atouts pour développer le secteur industriel tels qu'un coût de main-d'oeuvre compétitif, des matières premières de qualité réparties sur l'ensemble du territoire et des filières porteuses », explique-t-on. Par ailleurs, la mise en place d'un État fort respectant les valeurs démocratiques et la bonne gouvernance est également au coeur du projet gouvernemental. Le gouvernement affirme que l'amélioration de l'indice du capital humain, à travers des projets dans les secteurs de l'éducation, de la santé, et de la protection sociale, permettra au pays d'atteindre une croissance économique durable et de renforcer son intégration à la concurrence régionale et mondiale.

%

Débat de fond.

Demain, le Premier ministre va convaincre des députés dont la majorité est déjà acquise à sa cause. La remise en question, voire le rejet, de ce document par une Assemblée nationale assiégée par les partisans du pouvoir relève alors d'une spéculation. De ce fait, un débat en profondeur sur le nouveau projet de l'exécutif pourrait également se soustraire à toutes sortes de revendications partisanes et régionales de la part des élus. Ce qui fait que le grand oral de Christian Ntsay est déjà une partie gagnée d'avance.

Tensions persistantes.

Cependant, une ombre plane sur cette présentation, car la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, serait absente lors de ce rendez-vous crucial. Actuellement en séjour à l'étranger, elle pourrait ne revenir au pays qu'après le 1er février. Cette absence risque de souligner les tensions persistantes entre les deux chefs d'institutions, témoignant d'une relation complexe et délicate. La question de sa présence ou absence pourrait donc marquer la tonalité de ce grand oral du Premier ministre.