Algérie: Arkab préside une réunion de coordination avec le CREA sur le développement du secteur minier

ALGER — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et le président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, ont présidé, mardi à Alger, une réunion de coordination, durant laquelle ils ont examiné les moyens de renforcement de la coopération pour la relance et le développement de l'activité minière en Algérie, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée au siège du ministère en présence de ses cadres, de membres du CREA et de l'agence nationale des activités minières (ANAM), les deux parties ont examiné la situation actuelle de l'activité minière en Algérie, tout en mettant en lumière les capacités disponibles et les défis à relever, précise le communiqué.

Les discussions ont également porté sur "la stratégie tracée et les plans adoptés pour stimuler l'investissement dans le secteur minier, notamment en ce qui concerne les études géologiques, la recherche, la prospection, l'exploitation minière et l'industrie de transformation minière".

Les deux parties ont convenu, dans ce sens, de "renforcer la coopération et d'intensifier les consultations afin d'assurer une mise en oeuvre efficace des initiatives, à travers la tenue de rencontres consultatives et l'intensification des rencontres afin de définir les mécanismes efficaces pour oeuvrer à la promotion des investissements nationaux et étrangers, dans l'objectif de réaliser un développement durable du secteur minier en Algérie", conclut la source.