Madagascar: Gouvernement - Le choix des 9 Secrétaires d'Etat soumis à un processus rigoureux

Deux semaines après la nomination des 27 ministres, celle des 9 Secrétaires d'Etat est en « stand by » en attendant de trouver l'homme et la femme qu'il faut, à la place qu'il faut.

C.V. Les 9 Secrétaires d'Etat ne seront pas, pas encore, connus ce jour à Iavoloha. Leurs nominations ne sont d'ailleurs pas forcément prises en conseil des ministres, tout comme ils n'y participent pas nécessairement, tel qu'il est d'usage sous d'autres Républiques sauf si l'ordre du jour comporte une ou des questions concernant leurs départements respectifs. Lors de l'appel à manifestation d'intérêt, nombreux sont ceux qui ont déposé leurs C.V et manifesté leur volonté de travailler avec le président de la République afin de rattraper le retard de développement accumulé pendant des décennies.

En marge. En principe, les 9 Secrétaires d'Etat ne siégeront pas à côté des ministres de plein exercice mais prendront place en marge de la table du Conseil, avec les proches collaborateurs du président de la République. Ils sont d'ailleurs rattachés « auprès de la Présidence » et respectivement en charge de la Lutte contre la pauvreté et de la Réinsertion sociale ; de l'Electrification rurale et des ménages ; de la Souveraineté alimentaire ; de l'Economie et du Plan ; de la Coopération économique ; de la Jeunesse et de la Lutte contre les Stupéfiants ; de la Digitalisation du Service public ; du Commerce et de la Consommation ; and last but not least, de l'Artisanat et des Métiers.

%

Profil. Sur le plan institutionnel voire constitutionnel, on est en droit - au propre comme au figuré - de se demander si les 9 Secrétaires d'Etat exercent leurs fonctions auprès du Premier ministre, chef du gouvernement et/ou des ministres de plein exercice. L'autre question qui se pose est de savoir s'ils sont membres à part entière ou entièrement à part du gouvernement. En tout cas, le processus de sélection des Secrétaires d'Etat est très rigoureux car il s'agit de choisir des personnes dont le profil répond et correspond à la concrétisation de la vision du chef de l'Etat qui consiste à remettre sur les rails le développement.

Opérationnel. Chaque Secrétaire d'Etat doit être à même d'assumer ses responsabilités dès sa nomination car il est justement choisi au regard de sa capacité à être immédiatement opérationnel et à apporter son expertise pour relever les enjeux pressants du pays et de la population dans le cadre des « 3 andry » du second quinquennat. Rattaché à la présidence de la République, chaque Secrétaire d'Etat est nommé par rapport à sa compréhension des priorités nationales, pour une meilleure cohérence et coordination optimales dans la mise en oeuvre de la politique gouvernementale. Les 9 Secrétaires d'Etat sont tenus de s'adapter à la vitesse d'un TGV à leur mission respective et de mettre en oeuvre des solutions concrètes face aux défis auxquels ils seront confrontés. Le choix des Secrétaires d'Etat reposera avant tout sur leurs compétences individuelles sans exclure l'inclusivité. Tout cela en toute transparence.

Efficacité et rapidité. Dans l'esprit du président de la République et du Premier ministre, la nomination de Secrétaires d'Etat - vise à renforcer le pouvoir exécutif tant en termes d'efficacité que de rapidité dans la réalisation des programmes de développement - est sans doute dictée par le double souci d'efficacité et de complémentarité. A l'image de l'Exécutif qui est bicéphale. En tout cas, chaque Secrétaire d'Etat est tenu de s'adapter à la vitesse d'un TGV à sa mission et de mettre en oeuvre des solutions concrètes face aux multiples défis. Le président de la République attend des futurs Secrétaires d'Etat qu'ils en apportent la preuve par... 9.