Maroc: Le Panama et le Maroc réitèrent leur volonté de consolider leurs relations bilatérales (Déclaration conjointe)

Rabat — Le Panama et le Maroc ont réitéré, mardi, leur volonté de consolider leurs relations bilatérales excellentes, qui ont connu "un développement notable au cours des dernières années".

Dans une Déclaration conjointe signée à l'issue de la rencontre bilatérale tenue en visio-conférence entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita et son homologue panaméenne, Mme Janaina Tewaney Mencomo, les deux pays ont précisé que les liens de coopération qui les lient sont fondés sur les principes de la coexistence pacifique, de la démocratie et de la bonne gouvernance, de la solidarité, de la transparence, du respect mutuel, du respect des droits de l'Homme et du Droit humanitaire international, ainsi que sur le non-recours à des sanctions unilatérales.

Mettant l'accent sur les résultats positifs réalisés en matière de développement de leurs relations sur les plans bilatéral et multilatéral, le Panama et le Maroc ont convenu de continuer à promouvoir ces relations dans la perspective de la mise en oeuvre d'une feuille de route reflétant la détermination des deux pays à agir conjointement sur la scène internationale au service de leurs intérêts communs.

Dans ce sens, ils ont mis l'accent sur l'importance de la coopération multilatérale dans l'intensification des efforts dans des domaines d'intérêt commun, comme le commerce, la réduction de la pauvreté et de la faim, l'éducation, la santé et le développement durable, y compris l'accès à l'énergie, à l'eau et à la nourriture et aux engrais, ainsi que l'atténuation et l'adaptation aux impacts du changement climatique.

%

Les deux pays ont souligné, dans ce cadre, la nécessité de mettre en oeuvre les ODD de manière globale et intégrée, notamment à travers l'éradication de la pauvreté et la lutte contre les effets des changements climatiques, tout en agissant pour la promotion de l'exploitation durable des terres et la gestion de l'eau, ainsi que pour la conservation de la biodiversité.

Par ailleurs, Rabat et Panama ont réaffirmé l'importance des échanges entre les peuples dans le renforcement de la compréhension mutuelle, l'amitié et la coopération dans les domaines de la communication, de la culture, de l'éducation-enseignement, des sports, des arts, de la jeunesse, de la société civile et de l'économie.

A cette occasion, le Maroc a salué le rôle du Panama en tant que hub logistique aérien, maritime et terrestre pour l'Amérique latine et les Caraïbes, soulignant que sa position géographique stratégique peut servir de point d'accès à la région pour l'industrie marocaine.

Dans le domaine de la migration, les deux pays ont souligné l'importance des efforts déployés notamment dans le cadre du Pacte de Marrakech et du Processus de Rabat, ainsi que de la Déclaration de Los Angeles.

Ils ont réaffirmé, dans ce sens, leur engagement commun en faveur d'une mobilité dynamique permettant une circulation sûre, fluide et ordonnée des personnes.

Au sujet de la préservation de l'environnement, les deux parties ont souligné l'importance de la coopération dans des projets de décarbonation de l'économie, ce qui offre un grand potentiel pour les investisseurs.

Le Maroc et le Panama, qui ont convenu de la nécessité de poursuivre leurs échanges et d'oeuvrer pour la consolidation de leurs relations, ont souligné, par ailleurs, que l'ordre international est basé essentiellement sur le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance des Etats et sur la mise en oeuvre fidèle des engagements émanant des traités et autres sources du Droit international.