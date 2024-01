Maroc: La consolidation de la coopération au centre d'entretiens entre M. Lahlimi et l'ambassadeur du Brésil au Maroc

Rabat — La consolidation des relations de coopération entre le Maroc et le Brésil et les moyens susceptibles de les approfondir dans les différents domaines ont été au menu des entretiens, mardi à Rabat, entre le Haut-Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, et l'ambassadeur du Brésil au Maroc, Alexandre Guido Lopes Parola.

Lors de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées de l'excellence des relations maroco-brésiliennes, réaffirmant leur volonté de les développer davantage et de les hisser à des niveaux supérieurs au service des intérêts des deux pays amis.

Dans ce sens, M. Lahlimi a estimé que le Maroc et le Brésil sont appelés à renforcer leurs relations, notamment via la diversification des domaines de coopération, les échanges économiques croissants et la consolidation des mécanismes institutionnels.

Il s'est, de même, félicité de la qualité des relations entre les deux pays amis, rappelant à cet égard la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Brésil, qui a marqué un jalon dans les relations bilatérales, outre la signature de différents accords de coopération durant les dernières années.

Lors de ces discussions, le Haut Commissaire au Plan a précisé que les échanges économiques entre les deux pays ont atteint près de 3 milliards de dollars en 2021, avec un excédent commercial de 2 milliards de dollars pour le Royaume.

De son côté, M. Parola a indiqué que les relations entre le Maroc et le Brésil sont l'illustration d'une histoire riche, émaillée d'évènements et de coopération fructueuse, affirmant que ces liens continuent d'évoluer contribuant ainsi à une compréhension mutuelle approfondie et à une collaboration croissante entre les deux pays.

Il a, en outre, invité le HCP à collaborer avec l'Institut brésilien de géographie et de statistique (IBGE) pour profiter de l'échange d'expériences et d'expertise, donnant un aperçu sur la mission de l'IBGE.