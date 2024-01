Algérie: Ramadhan/Préparatifs - Le programme des marchés de proximité fixé avant le 20 février

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a annoncé, mardi à Alger, que le programme des marchés de proximité pour le mois de Ramadhan sera fixé avant le 20 février, affirmant l'élaboration d'un plan spécial pour l'approvisionnement du marché en ce mois sacré.

L'annoncé a été faite lors d'une réunion de coordination de la commission multisectorielle sectorielle chargée du suivi de l'approvisionnement du marché, regroupant les ministères de l'Agriculture et du développement rural et de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, présidée par le ministère du Commerce et de la Promotion des exportation, installée en décembre 2023.

Dans son intervention, M. Zitouni a souligné que "le programme des marchés de proximité sera fixé en coordination avec les walis, à travers la finalisation de l'opération de recensement des commerçants chargés de l'approvisionnement de ces marchés, avant le 20 février au plus tard".

Dans ce contexte, le ministre a indiqué que l'ouverture de ces marchés aura lieu 15 jours avant le mois sacré, précisant que le programme de contrôle spécial Ramadhan a été finalisé.

Il a également souligné "l'impératif d'établir un plan d'approvisionnement spécial, en tenant compte des différentes quantités à assurer", face à la forte demande sur certains produits durant le mois du jeûne.

%

Cette rencontre de coordination conjointe intervient dans le cadre de l'évaluation des mesures prises et des dispositions nécessaires pour l'élaboration d'une stratégie nationale d'approvisionnement et de régulation du marché", l'objectif étant d'atteindre une stabilité constante, loin de toutes perturbations", a affirmé le ministre.

M. Zitouni a indiqué, dans ce sens, que le ministère a adopté, en coordination avec les ministères concernés,"une approche participative et concertée", à travers la tenue de rencontres de coordination pour élaborer une feuille de route unifiée dans ce sens, laquelle sera élargie aux différentes filières productives, aux gestionnaires des marchés de gros des fruits et légumes et aux associations professionnelles des commerçants pour inciter tous les acteurs concernés à adhérer à cette stratégie.

Le programme de cette rencontre a vu la présentation d'exposés relatifs aux secteurs du commerce, de l'agriculture, de l'industrie et autres liés à l'approvisionnement du marché de manière globale, et aux préparatifs du mois sacré en particulier, dont l'approvisionnement du marché en produits agricoles, le programme d'importation de certaines denrées alimentaires, outre la fixation du programme de production des minoteries et l'activité de contrôle.

Stabilité de la disponibilité des produits à travers plusieurs wilayas

Par ailleurs, le ministre a mis en avant "les grands pas franchis" à la faveur de la solidarité gouvernementale en matière de régulation et d'approvisionnement du marché visant notamment à limiter les fluctuations, ajoutant que la plupart des wilayas du pays ont connu une stabilité en termes de disponibilité des produits, "en témoignent les rapports des services concernés".

D'après ces rapports, poursuit-il, le nombre de wilayas impactées par les perturbations de distribution de l'huile et du sucre au cours de l'année 2023, a reculé de 167 à 0 commune.

Le marché national a également connu une baisse en termes de communes affectées par l'instabilité de la distribution du lait, passant de 527 communes à 8 communes relevant de wilayas du sud, qui seront approvisionnées en lait instantané subventionné, en application de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Aussi, le nombre des communes ayant connu des fluctuations dans l'approvisionnement en semoule est passé de 148 à 0 sur l'ensemble du territoire national.

Quant à l'approvisionnement du marché en viandes rouge et blanche par les opérateurs privés et publics, 7.375 tonnes ont été importés au cours de mois de janvier, contre 2.501 tonnes en 2023.

Cela s'ajoute à l'approvisionnement des wilayas du sud en viande rouge importée dans le cadre du troc, a-t-il précisé, rappelant l'entrée de 284.892 têtes de bétails en 2023, contre 141.995 têtes de bétail en 2022.

Par ailleurs, M. Zitouni a appelé tous les commerçant à contribuer à la réussite du dispositif mis en place pour l'approvisionnement du marché.

Il a également appelé les associations de protection du consommateur et les médias à participer à la sensibilisation des citoyens à la nécessité de rationaliser la consommation et à lutter contre le gaspillage.