Ile Maurice: Le combat de Bibi Shehnaz Ramjane et de son époux pour revenir ici

Ils auraient perdu toutes leurs économies et leur propriété. Ils se battent depuis deux ans pour pouvoir revenir sur leur île natale, Maurice, et y passer une retraite paisible. Bibi Shehnaz Ramjane, une franco-mauricienne de 62 ans résidant en France, et son époux Fazal Jaudally, 72 ans, auraient été victimes d'une série de cas d'abus de confiance et d'escroqueries perpétrés par la famille de ce dernier.

Le cauchemar a débuté le jeudi 15 septembre 2022 lorsque Bibi Shehnaz Ramjane et son petit-fils, Hassan Karamuth, qui vit aussi en France, ont découvert des transactions frauduleuses sur le compte bancaire de Fazal Jaudally, atteint d'Alzheimer. Selon Bibi Shehnaz Ramjane, entre le 26 avril 2022 et le 15 septembre 2022, plusieurs opérations financières ont été réalisées sans le consentement de son mari ni d'informations, dont des retraits en espèces, des achats et des virements. Selon Bibi Shehnaz Ramjane, son époux est incapable de lire ou d'écrire le français. Il aurait été manipulé par des membres de sa famille qui auraient profité de cette fragilité pour s'approprier sa part de la propriété familiale, le 17 juin 2022. De plus, ils ont détourné les fonds de Fazal et Shehnaz, déposés dans les banques BNP Paribas en France et une banque à l'île Maurice. Les présumés escrocs auraient fait signer des documents à Fazal Jaudally.

Le montant total détourné s'élève à environ Rs 1 800 000. Ces fonds ont été utilisés pour des dépenses diverses, notamment des achats en duty-free, des billets d'avion, des courses et de l'essence, tant en France qu'à l'île Maurice. Bibi Shehnaz Ramjane a aussi été choquée de découvrir que la maison de son mari à Camp-Diable a été mise en vente, sans que ce dernier en ait été informé. La famille aurait orchestré cette vente frauduleuse en obligeant Fazal Jaudally à céder sa part de la maison et de son terrain pour la somme dérisoire de Rs 100 000, bien en dessous de sa valeur réelle.

Bibi Shehnaz Ramjane souligne que les présumés escrocs sont en possession de documents d'identité, de la carte bancaire et du téléphone portable de son époux, alimentant un climat de peur et de méfiance permanent. Bibi Shehnaz Ramjane a déjà saisi la justice en France et l'affaire est en cours. En attendant, elle reçoit un peu d'aide de son petit-fils pour subvenir à leurs besoins. Elle souhaite bénéficier d'une aide juridique et trouver une solution pour rentrer.