Ile Maurice: Le «Passenger Fee» part dans le «Consolidated Fund»...

Avec une hausse de presque 72 % du Passenger Fee, imposée depuis le 13 janvier 2024, il faut s'attendre à une augmentation de plus de Rs 1100 sur le prix du billet d'avion.

Ce qui est loin de faire plaisir aux voyageurs qui foulent le sol mauricien, d'autant plus que cette hausse s'applique rétroactivement sur des billets achetés l'année dernière. Quant aux hôteliers, il y a un début de concertation pour réclamer une extension dans l'application de cette majoration de taxe.

À Air Mauritius, comme à sa société holding, Airport Holdings Ltd, on explique que cette hausse ne relève pas de sa décision mais celle de l'État, à travers une annonce budgétaire faite en juin dernier. Le gouvernement avait ainsi décidé d'augmenter le Passenger Fee par 5,5 dollars US (Rs 250), passant de 7,50 dollars US (Rs 343) à 13 dollars US (Rs 595) pour les enfants voyageant au départ de la Réunion, de Madagascar, des Seychelles ou encore des Comores. Pour les passagers adultes en provenance de ces mêmes îles, la hausse est passée de 15 dollars US à 26 dollars US, soit de Rs 686 à Rs 1 190, en se basant sur le taux du jour.

Parallèlement, pour les passagers venant de l'Europe et d'autres pays émetteurs de touristes, le Passenger Fee pour les enfants de deux à 12 ans, a subi une hausse de plus 72 % soit de 17,50 dollars US à 30 dollars US. Même tendance haussière pour les passagers âgés plus de 12 ans, ces derniers devant casquer plus de 25 dollars US additionnels pour faire face à la hausse de cette taxe. Contre 35 dollars US (Rs 1,566) initialement, ils doivent dorénavant débourser 60 dollars US (Rs 2,685), soit une hausse de Rs 1,120. «Il faut savoir que les recettes du Passenger Fee sont collectées par la Mauritius Revenue Authority pour le compte du gouvernement. Elles alimentent le Consolidated Fund. De ce fait, elles ne sont pas destinées à améliorer les services ou les infrastructures aéroportuaires», fait-on comprendre à AHL.

%

Comme on peut s'attendre, les hôteliers restent dubitatifs face à cette augmentation de la taxe d'entrée. «Il ne fait pas de doute que l'augmentation de cette taxe aéroportuaire, de l'ordre de 72 %, rendra la destination mauricienne plus chère et moins compétitive par rapport à nos compétiteurs que sont les Maldives, le Sri Lanka, les Seychelles ou encore les îles des Caraïbes. Une étude sur la Airport Tax, réalisée par le Centre for Aviation, il y a quelques années, avait estimé que cette taxe à Maurice était d'US 120 contre seulement US 30 pour nos concurrents», soutient François Eynaud, CEO de SunLife Ltd.

Par ailleurs, vu la mauvaise publicité entourant les services de MK à l'étranger, ils sont nombreux les hôteliers à réclamer une extension du délai d'application de cette taxe qui, selon eux, n'arrive pas au bon moment, d'autant plus qu'il n'y a pas eu une bonne communication entre les autorités et les compagnies aériennes autour de cette mesure.

D'autre part, selon la projection établie par le Trésor public, le montant à être engrangé sous le Passenger fee avoisinerait les Rs 2,77 milliards pour l'année fiscale 2023-24.