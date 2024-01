Ile Maurice: Shivraj Rangasami succède à Dipak Chummun comme chairman

Depuis le 26 janvier, et ce, pour un mandat d'une durée d'un an, la présidence du conseil d'administration de la Stock Exchange of Mauritius (SEM) a été confiée à Shivraj Rangasami, plus connu comme Kevin. Il remplace à ce poste Dipak Chummun. Kevin Rangasami évolue dans le secteur de la comptabilité et détient le titre de Fellow of the Association of Chartered Certified Accountants de la Grande-Bretagne.

Il compte une vingtaine d'années dans le secteur financier dont une quinzaine dans l'environnement spécifique aux marchés financiers au niveau de la direction même des entreprises. La conception et l'émission de divers types de titres financiers en vue de lever des fonds par leur émetteur au niveau de la Bourse de Valeurs de Maurice n'ont aucun secret pour Kevin Rangasami.

Il n'est pas étonnant qu'il soit le Managing Director actuel du segment de la MCB Capital Markets Ltd, chargée des opérations associées tant au courtage qu'à l'investissement. La MCB Capital Markets Ltd est une société subsidiaire du groupe MCB et illustre l'implication dans le secteur financier de ce groupe qui détient la banque éponyme, un des principaux piliers du secteur bancaire mauricien.

On le retrouve également comme directeur non-exécutif de Central Depository & Settlement Co Ltd, qui depuis sa création en 1996, assume l'indispensable rôle de plateforme où sont centralisés tous les services essentiels au bon fonctionnement d'une bourse de valeurs incluant, entre autres, la conservation des titres, le règlement des obligations liées à des transactions ayant eu lieu sur la place boursière comme sur le marché financier où ceux qui veulent emprunter de l'argent sans passer par le secteur bancaire peuvent avoir recours à l'émission du produit financier qui leur convient le mieux.

Avec un tel parcours, on observe que plusieurs sociétés qui évoluent sur le marché financier font appel à la compétence et à l'expérience de Kevin Rangasami pour les épauler dans la gestion des différentes facettes, souvent très complexes, des marchés financiers.