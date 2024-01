Ile Maurice: Quid des circonscriptions que choisira Ramgoolam ? N°5 ou 10 ?

À l'approche des élections générales, s'il y a un leader qui hésite encore où il sera candidat, c'est bien Navin Ramgoolam. Contrairement à Pravind Jugnauth, qui sera à la conquête des électeurs de Moka-Quartier-Militaire (n°8) une nouvelle fois, ou encore Paul Bérenger qui restera à Stanley- Rose-Hill (n°19), Xavier-Luc Duval à Belle-Rose-Quatre-Bornes (n°18), Nando Bodha à Vacoas- Floréal (n°16) et Roshi Bhadain à Petite-Rivière-Beau-Bassin (n°20), le coeur de Navin Ramgoolam semble balancer entre les circonscriptions de Pamplemousses- Triolet (n°5) et Montagne Blanche-Grande-Rivière-Sud-Est (n°10). Si peu après les élections de novembre 2019, tout laissait croire qu'il effectuera un come-back au n°5, ses déplacements durant ces dernières semaines donnent une autre indication. Il pourrait de nouveau convoiter le n°10.

Navin Ramgoolam garde jalousement cette prérogative du choix de sa circonscription. En effet, personne parmi ses proches n'a pu nous fournir une réponse sur la circonscription dans laquelle il s'alignera au prochain scrutin. Jeudi dernier, une femme âgée, présente à Solitude, lui a demandé de venir poser sa candidature au n°5 et qu'il y serait élu. Fidèle à son habitude, il a lui a répondu par un sourire. «Si ou pé dir mwa vinn la mo pu vini.» Sans doute, il a dit la même chose à ceux qui lui demandent d'être candidat au n°10.

%

On sait très bien qu'un leader qui fait tout pour reconquérir son poste de Premier ministre aurait déjà jeté son dévolu dans la circonscription où il sera candidat. Mais pas Navin Ramgoolam. La semaine dernière, il était tantôt au n°10, tantôt au n°5. Lundi dernier, lors des prières en l'honneur du dieu Ram, il a été dans un temple à Médine (n°10) en compagnie notamment d'Ajay Gunness (candidat probable dans cette circonscription). Il y est resté trois heures et ceux qui y étaient soutiennent que Navin Ramgoolam sera candidat dans cette circonscription. Mais quatre jours plus tard, soit le jeudi 25 janvier, le leader du Parti travailliste (PTr) est resté quatre heures dans un kovil à Solitude (n°5).

Pourquoi Navin Ramgoolam lorgne-t-il également la circonscription n°10 ? C'est sans doute après les événements survenus durant ces deux derniers mois dans l'Est. Les die-hards du Mouvement socialiste militant (MSM) sont divisés à la suite de ce qui s'est passé au conseil de district de Flacq. Deux circonscriptions sont concernées par ce conseil de district. La n°9, Flacq-Bon-Accueil, et le n°10.

Au n°10, Vikram Hurdoyal, considéré comme l'homme fort de cette circonscription, semble affaibli. Non seulement en raison des agents qui lui ont été fidèles en 2019 et qui lui tournent aujourd'hui le dos, mais également à cause de l'état-major du MSM, après qu'il ait laissé entendre qu'il allait démissionner fin décembre.

Ensuite, si on tient compte qu'en novembre 2019, Navin Ramgoolam n'a perdu que par 638 voix face à Sunil Bholah, alors qu'en 2014, il a connu une défaite par 3 496 votes face au néophyte Sharvanand Ramkaun, face à un régime qui n'est pas aussi populaire qu'en 2019 et avec l'apport du Mouvement militant mauricien (MMM), qui, surtout que l'on veuille ou non, peut compter sur au moins 20 % de l'électorat de cette circonscription, Navin Ramgoolam a beaucoup plus de chances d'être élu au n°10 qu'au n°5. Dans cette dernière circonscription, il faut tenir compte du redécoupage des circonscriptions. Selon les analyses, il y a plus d'électeurs pro-PTr et MMM qui quittent le n°5 pour aller voter dans la circonscription de Port-Louis-Nord-Montagne- Longue (n°4).

Sans doute, Navin Ramgoolam pèse le pour et le contre avant de porter son choix sur la circonscription où il aura les meilleures chances d'être élu.