Congo-Brazzaville: Parité homme/femme - Gloria Yimbou la « femme des semi-remorques »

A l'instar de nombreuses femmes évoluant au sein de l'entreprise Africa global logistics (AGL) à Pointe-Noire, Gloria Yimbou, diplômée en comptabilité, contrôle et audit, supervise des équipes sur le terrain comme responsable service livraison et manutention, un secteur à forte dominance masculine.

Surnommée la « femme des semi-remorques », Gloria Yimbou, jeune dame dynamique et débordante d'énergie, dirige des équipes constituées essentiellement d'hommes, plus de 200 chauffeurs semi-remorques qui assurent, pour le compte d'AGL, la livraison des marchandises en zone urbaine à Pointe-Noire, Brazzaville et à travers le pays.

Cette entreprise spécialisée dans le domaine de la logistique portuaire, maritime et ferroviaire promeut la parité homme-femme dans la responsabilisation de ses employés en République du Congo. Une politique saluée par Gloria Yimbou.

« La parité est un axe prioritaire du Groupe AGL. Cet axe s'inscrit dans notre politique de gestion des ressources humaines, mais aussi dans la charte de la diversité qui vise à promouvoir les femmes à tous les niveaux du Groupe », témoigne-t-elle. Elle souligne, par ailleurs, qu'à travers ses fonctions, elle est le parfait exemple de la parité homme-femme que promeut l'entreprise.

N'étant pas la seule femme responsable, Gloria Yimbou cite pêle-mêle ses collègues femmes, notamment Maïmouna Dramé, directrice administrative et financière pour la région Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa et Angola; Raïssa Dekambi qui se charge du service Qualité, RSE/Ethique et Compliance; Patricia Ekey-Misse, responsable de la communication et développement durable pour les trois pays cités; ainsi que Sandrine Wamy, une autre femme qui dirige les opérations au terminal à conteneurs de Pointe-Noire comme directrice d'exploitation.

« Nous avons aussi dans nos équipes des managers femmes, des conductrices de RTG et portiques de quai, des mécaniciennes. Aux mêmes postes, les collaborateurs sont rémunérés suivant la même grille salariale. Il n'y a chez nous aucune discrimination, aucun plafond de verre », précise Gloria Yimbou.

Evoquant le partenariat logistique de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Cöte d'Ivoire 2023 conclu entre la Confédération africaine de football (CAF) et AGL, elle souligne non seulement le soutien de l'entreprise au développement du sport sur le continent mais aussi sa profonde conviction pour l'égalité et la diversité. Car cette CAN, rappelle-t-elle, a la particularité d'avoir des arbitres femmes en plus des arbitres hommes.