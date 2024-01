Afrique de l'Ouest: Les données sanitaires seront désormais hébergées au Sénégal grâce à la digitalisation

Dakar — Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a signé mardi avec Sénégal numérique SA, une convention de partenariat devant permettre le rapatriement de données sanitaires du Sénégal hébergées jusqu'ici à l'étranger, suite à la digitalisation des services de certains hôpitaux de Dakar et de l'intérieur du pays.

« Dans cette convention, nous avons repris les activités avec notamment l'hébergement des données de santé parce que jusqu'ici, une partie de ces données étaient hébergées à l'étranger, elles vont désormais être hébergées au Sénégal notamment dans les centres nationaux de ressources », a déclaré Cheikh Bakhoum lors de la signature de cette convention de partenariat avec le département de la Santé.

« En unissant nos forces avec le ministère en charge de la Santé, nous manifestons notre volonté commune de placer la technologie au service des politiques de santé publique, afin d'optimiser les processus, d'améliorer les diagnostics et de renforcer la qualité des soins », a dit M. Bakhoum.

Selon le DG de Sénégal numérique SA, la signature de cette convention va permettre de « numériser et sauvegarder les archives du ministère de la Santé et de l'Action sociale et ses structures rattachées, puis de rendre accessibles les dossiers, en veillant à la sécurité des données ».

« Au-delà des défis actuels, cette collaboration entre Sénégal Numérique S.A et le ministère de la Santé et de l'Action sociale trace la voie vers une santé numérique intégrée, où l'innovation technologique soutient la prise de décision médicale, améliore l'accès aux soins et renforce la résilience de notre système de santé », a-t-il expliqué.

Se réjouissant d'une telle avancée, la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye a soutenu que son département « a encore besoin, aujourd'hui plus qu'hier, de l'appui de la SENUM SA ».

« Cette digitalisation intégrale de la santé implique des besoins importants en capacités d'hébergement et en bandes passantes », a-t-elle indiqué, ajoutant que dix dossiers relevant de la santé digitale, à travers différents domaines, sont en train d'être pris en charge par son département, certains étant « à un stade de maturation très avancée ».

« Il s'agit entre autres du dossier du patient unique partagé, dont la phase pilote d'implémentation a déjà démarré dans 6 établissements publics de santé (EPS), de Dakar et des régions depuis fin décembre 2023. Il s'agit des hôpitaux d'Abass Ndao, Idrissa Pouye et Fann (Dakar), de Kaolack, Matam, et de Touba », a énuméré Mme Ndiaye.

A cela s'ajoutent d'autres dossiers concernant la télémédecine, la gestion électronique du courrier, la digitalisation des procédures de demandes d'ouverture d'officines privées de pharmacie et d'autorisation de mise sur le marché (AMM).

Elle a aussi évoqué la gestion électronique des informations sanitaires et sociales, la plateforme logicielle open-source ( DHIS2) pour la collecte, la gestion et l'analyse des données, mais aussi la digitalisation de la matrice des sources de financement en santé.