Afrique de l'Ouest: WIN Burkina - Quand les femmes se lancent dans le nucléaire

C'est une réalité, au Burkina Faso, les femmes se sont lancées dans le nucléaire. Preuve pour ceux qui doutaient encore que l'autre moitié du ciel peut tout faire. Le lancement de WIN Burkina est intervenu le mardi 30 janvier 2024 en présentiel à Ouagadougou et en visioconférence avec des acteurs du domaine d'autres pays.

Une semaine jour pour jour après le lancement de COP Sahel-Sahara-Savane, Win Burkina ou les femmes dans le nucléaire a vu le jour. Toujours sous la houlette du même fondateur, Lanssina To, celui-là qui place une grande confiance en la gente féminine.

C'est en août 2023 lors d'une assemblée constitutive que des femmes professionnelles majoritairement de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur se sont données pour mission de mettre en place, l'association Women in Nuclear of Burkina Faso. Ce qui donne en abrégé « WIN Burkina», qui signifie tout simplement, « les femmes dans le nucléaire au Burkina Faso».

En mettant sur pied cette association, ces femmes scientifiques veulent sensibiliser et oeuvrer à l'utilisation pacifique de la technique du nucléaire au Burkina Faso et en Afrique pour l'accomplissement du potentiel humain et le développement d'une paix durable. Selon Jacqueline Konaté, présidente de cette ambitieuse formation qui désire oeuvrer dans la formation, leur organisation travaille sous le regard avisé de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) au sein des ministères de la recherche scientifique et de l'innovation et celui de l'Energie, des mines et de l'environnement. « WIN Burkina vise à devenir un organe consultatif de l'AIEA au Burkina Faso et en Afrique et présenter les femmes de la technologie du nucléaire dans les foras liés au nucléaire en Afrique et au niveau international », a laissé entendre la président dans sa présentation.

Ces dames qui ont manqué le rendez-vous du sommet mondial des femmes dans le nucléaire en Egypte du 14 au 16 novembre 2023 ne baissent pas les bras. Elles sont engagées dans la dynamique de la reconnaissance internationale avec toute leur énergie.

Comme on le dit, les grands esprits se rencontrent toujours. Coïncidence de calendrier, le lancement WIN Burkina s'est déroulé pendant que le directeur adjoint de l'AIEA, Mikhail Chudakov était à Ouagadougou. Ce dernier après avoir rendu visite au Premier ministre a donné une conférence à l'université Joseph Ki-Zerbo à laquelle les femmes de WIN Burkina ont pris part.