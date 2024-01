Sénégal: Mbour/Maillage sécuritaire - Le camp du GMI dénommé «Colonel Mayatta Ndiaye» inauguré

Sidiki Kaba, le ministre de l'Intérieur, a inauguré hier, à Mbour, un camp du Groupement mobile d'intervention (GMI) dénommé le Colonel Mayatta Ndiaye, jouxtant le stade Caroline Faye.

Cette implantation d'un camp du Groupement mobile d'intervention (GMI) à Mbour, selon Sidiki Kaba, le ministre de l'Intérieur, entre dans le cadre de la densification du maillage sécuritaire. Ainsi, le renforcement de la sécurité dans la ville de Mbour s'explique par sa croissance démographique et son extension géographique faisant d'elle une agglomération dense sur le plan économique et nécessitant des dispositions sécuritaires pour les biens et les personnes.

A l'en croire, cette volonté entre en droite ligne de l'Axe 3 du Plan Sénégal Emergent (PSE). Dans cette dynamique, il a rappelé l'inauguration, la semaine dernière, du Commissariat d'Arrondissement de Biscuiterie, à Dakar, et du camp du Groupement Mobile d'Intervention dénommé Amadou Moustapha Sarr dit «Toto» à Leybar (Saint-Louis).

Le cantonnement du GMI de Mbour vient s'ajouter aux Commissariats de Mbour, de Saly, au Commissariat spécial du Tourisme et au Poste de Police de Diamaguène, pour mieux répondre aux besoins sécuritaires cités plus haut. Selon le ministre de l'Intérieur, Mbour est l'une des zones touristiques prioritaires pour l'Etat du Sénégal plaçant le tourisme parmi les leviers essentiels du Plan Sénégal Emergent (PSE), en vue d'une croissance économique durable.

Le ministre de l'Intérieur s'est appesanti sur le parrain, pour l'offrir en modèle, une référence, aux pensionnaires. «L'inauguration de ce Cantonnement du GMI, qui porte désormais le nom de feu «Colonel Mayatta Ndiaye», vient confirmer l'option de l'Etat du Sénégal de sécuriser non seulement les zones touristiques mais aussi les populations locales et leurs biens sur l'ensemble du Territoire national. En effet, le feu Colonel Mayatta Ndiaye fut un brillant officier militaire issu du Bataillon des Parachutistes, détaché à la Police nationale pour servir au Groupement Mobile d'Intervention qu'il a commandé pendant des années. Durant son parcours militaire exemplaire, ce natif du Dioloff a aussi participé successivement aux guerres d'Indochine et d'Algérie. Détaché à la Police nationale, il a réussi à instaurer les bases d'une discipline sans faille et forger dans la résilience plusieurs officiers du Groupement Mobile d'Intervention».

Par conséquent, ajoute Sidiki Kaba, la Police nationale compte rendre un vibrant hommage aux officiers militaires ayant servi l'Etat. Le fait, à l'en croire, participe pleinement au renforcement de la dynamique de cohésion et de fraternité entre les différentes composantes des Forces de défense et de sécurité. Le ministre de l'Intérieur a révélé l'inauguration prochaine de l'Ecole des Sous-officiers de Police de Kaolack, en plus de la construction de commissariats dans d'autres localités.