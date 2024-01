Afrique: Edouard Mendy, gardien du Sénégal - «La Côte d'Ivoire a joué avec courage»

«L'aventure s'arrête en 8èmes de finale. On n'a pas atteint notre objectif. Mais on est tombés contre une très belle équipe de la Côte d'ivoire à domicile qui était revancharde de leurs phases de poule. Donc on dit qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'une bête blessée. La Côte d'ivoire a joué avec courage avec de bonnes idées. Ils nous ont posé problème nous également et ça aurait dû basculer d'un côté comme d'un autre.

Et aujourd'hui ça a basculé du côté de la Côte d'ivoire. Et il faut les féliciter. Quand un match commence, on ne s'attend à rien. On s'attend juste à faire notre meilleur possible et de mettre en place notre style de jeu et nos idées. Et aujourd'hui c'est ça qu'on a essayé de faire ; Bon maintenant voilà que le match est coupé en plusieurs séquences. Mais, c'était fifty-fifty et ça a basculé de leur côté».