Afrique: Sénégal vs Cote d'Ivoire - Les journalistes rejouent le match

Le Sénégal n'est pas pu arriver au bout de l'équipe ivoirienne en 8e de finale ce lundi. Il s'est incliné à la séance des tirs au but (1-1, puis 5-4). Après l'élimination du Sénégal, les journalistes sportifs donnent leur lecture du match

YOUSSOU BADJI, JOURNALISTE

« Nous nous sommes compliqués la tâche tous seuls »

«C'est un match qu'on devrait tuer dès la première période. On ne l'a pas fait sachant qu'on avait en face une bête blessée. Après avoir marqué, le Sénégal a arrêté de jouer et c'était une erreur grave qu'il ne fallait pas commettre. Il y avait une revanche au peuple après cette déculotté face à la Guinée Equatoriale. Aliou Cissé l'a dit, nous nous sommes compliqués la tâche tous seuls en faisant un jeu qui ne nous est pas propre. Les «Eléphants» ont montré qu'ils sont des guerriers. On a de guerriers dans l'équipe et il fallait leur donner la chance. C'est Cheikhou Kouyaté, Gana Gueye, Nampalys Mendy. Là, le coach a fait confiance aux jeunes. C'est vrai qu'ils sont talentueux et savent jouer au football mais dans ce genre de match, on les a même bouffés.

Les joueurs n'ont pas donc pu répondre à la tactique mise en place. L'autre élément d'analyse, c'est l'apport d'Abdou Diallo. A priori, c'était une défense à 3, mais on s'est retrouvés à jouer à 5 parce que dans le système mis en place par le coach ivoirien, il a empêché nos soi-disant pistons d'avaler de l'espace au niveau des couloirs. Il y a Max Alain Gradel qui a été titularisé sur le côté gauche et à droite, il y avait Diakité. Ils ont empêché Krépin Diatta et Jacobs d'avancer. Du coup, les ivoiriens défendaient à partir de la ligne médiane et en reculant, on leur a donné la possibilité de prendre même le deuxième ballon. Ce n'était pas ce qu'il fallait».

PAPE DJIBRIL GAYE, JOURNALISTE

«C'est le Sénégal qui s'est compliqué la tâche»

«C'était un match très difficile. Je pense que c'est le Sénégal qui s'est compliqué la tâche. Parce qu'on a très tôt laissé le jeu aux Ivoiriens alors que dès les premières minutes, on a vu une équipe sénégalaise très offensive et qui a pu trouver la faille à la 4e minute. Malheureusement, à partir de la 10e minute, je dirai même 15e minute, on a voulu défendre le reste de la rencontre et ça a été très difficile. On a perdu la bataille du milieu de terrain avec Sékou Fofana qui s'est montré en taille patron. On a perdu les duels. Peut-être sur le plan tactique, on a été dominés, on espérait peut-être voir l'entraîneur opérer des changements, amener un peu plus de densité au niveau de l'entrejeu. Malheureusement, ça n'a pas été fait. C'est vraiment regrettable de voir le Sénégal sortir à ce stade de la compétition sachant qu'on avait la possibilité d'aller chercher cette place en quart. Mais ce n'est qu'enseignements».

SEYNABOU KA, JOURNALISTE

« C'était une équipe du Sénégal méconnaissable »

«On avait très bien débuté le match. C'était vraiment le Sénégal de ces trois derniers matchs, mais juste après avoir ouvert le score, on a reculé. On n'a plus joué. On a laissé à l'adversaire le ballon. On l'a laissé faire le jeu et c'est ça qui nous a fait mal durant tout le match. Donc hier, c'était une équipe du Sénégal méconnaissable. Ils ont joué à un niveau auquel ils ne nous ont pas habitués durant le tournoi. Je pense que pour cette défaite, on ne peut que s'en vouloir à nous-mêmes. On n'a pas su gérer ce match à élimination directe. C'est une victoire méritée quand même. Au vu de la prestation que les Ivoiriens ont faite, c'est eux qui méritaient de passer.»