Afrique: Le continent célèbre la Journée de la paix et de la réconciliation

Luanda — Le continent africain célèbre mercredi, pour la deuxième fois, la Journée de la paix et de la réconciliation, instituée à la suite de la Déclaration de la 16ème Session extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) sur le terrorisme et la Changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique, tenu en mai 2022, à Malabo, en Guinée équatoriale.

En 2023, première année de la célébration, en tant que « Champion de la paix et de la réconciliation en Afrique », le Président João Lourenço a prononcé un discours pour honorer l'événement qui s'est déroulé en format virtuel, depuis le siège de l'UA, à Addis-Abeba (Éthiopie), où il a souligné qu'« il n'est possible de parvenir à la paix et à la réconciliation qu'avec des actions visant à créer un esprit de confiance et d'unité dans la diversité pour la prévention, la gestion et la résolution des conflits ».

A cette occasion, il a estimé que les conflits armés aggravent le fléau de la faim, de la pauvreté et de la maladie, provoquent la migration forcée des populations, chassent les investissements privés étrangers, augmentent le chômage, ainsi que d'autres maux qui affectent la vie quotidienne de milliers de citoyens.

Dans son message prononcé lors d'une session du Conseil de paix et de sécurité de l'UA, le « Champion de la paix et de la réconciliation » a déclaré que les Africains souhaitent voir dans un avenir pas trop lointain un continent économiquement fort et socialement stable, qui vainque l'analphabétisme, la faim et la misère, qui garantissent emploi et bien-être à leurs enfants.

En mai 2022, le Président de la République, João Lourenço, a été désigné « Champion de la paix et de la réconciliation en Afrique », en raison de son engagement en faveur de la pacification du continent, notamment dans le cadre de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL). ) et d'autres zones.