Afrique: Mali vs Burkina Faso (2-1) - Les Etalons galopent vers Ouaga

Le Burkina Faso a croisé le Mali, en huitièmes de finale, le mardi 30 janvier 2023 au stade Amadou-Gon-Coulibaly de Korhogo. Dans ce duel ouest-africain, les Etalons se sont inclinés sur le score de 2 buts à 1, une défaite qui met fin à leur parcours dans cette compétition.

C'est en huitièmes de finale que s'arrête le parcours du Burkina Faso dans cette 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire. En effet, deuxième du groupe D, les Etalons ont affronté les Aigles du Mali, qui ont terminé en tête du groupe E devant l'Afrique du Sud, la Namibie et la Tunisie, pour une place en quart de finale. Bien avant ce choc, les Aigles étaient favoris sur le papier.

Et sans surprise, ils ont confirmé ce statut sur le rectangle vert en s'imposant sur le score de 2 buts à 1. Face à une formation burkinabè méconnue en première période, les Aigles, sur un coup de pied arrêté, ont survolé la défense burkinabè et obligeant le défenseur central, Edmond Tapsoba, étourdi, à renvoyer le cuir dans son propre camp. Ainsi, dès la 3e minute, les Poulains d'Hubert Velud, ultra dominés, ont couru derrière le score.

Au retour des vestiaires, les hommes d'Eric Sékou Chelle entament la deuxième partie avec la même dynamique et la même énergie dans l'espoir de faire le break avant toute surprise. A la 47e, avec un milieu transparent et une défense poreuse, les Etalons ont laissé filer Lassine Sinayoko, lancé en profondeur sur une passe du capitaine Hamari Traoré, pour aller tromper le portier Hervé Koffi, auteur de plusieurs arrêts décisifs. Avec un écart de deux buts précoces, encaissés dans les deux périodes, le sélectionneur Hubert Velud, au bord du terrain, les bras croisés, décide finalement de sortir de son silence en procédant à des substitutions.

Ainsi, l'entrée de Cédric Badolo et d'Adamo Nagalo a apporté plus d'esthétique à la prestation des Etalons qui, dès lors, procèdent à des galops vers le camp adverse. Sur un centre du latéral Issa Kaboré, Sikou Niakaté, en tentant de renvoyer le ballon de la tête, le touche de la main. Ce qui occasionne un penalty pour le Burkina Faso qui revient dans la partie grâce à son capitaine Bertrand Traoré qui transforme son troisième dans cet exercice.

A 2 buts à 1, les Etalons, demi-finalistes de l'édition passée et dans le dernier trois fois lors des cinq dernières CAN, s'arrêtent cette fois-ci en huitième de finale. « Aujourd'hui, c'est clairement un échec pour moi. J'ai voulu faire plus mais je n'ai pas été à la hauteur. En ce qui concerne mon avenir, on en reparlera plus tard, car il y a des choses bien et moins bien», a déclaré Hubert Velud.

Bourreau des Etalons, les Aigles du Mali retrouvent les quarts de finale une première fois depuis 2013. Ils affronteront les Eléphants de Côte d'Ivoire, le samedi 3 février prochain, pour une place dans le dernier carré.