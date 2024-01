Afrique: Les 9 plus grands moments de l'histoire de la CAN

Alors que la nouvelle édition de la Coupe d'Afrique des Nations vient de débuter, il est temps de revenir sur certains épisodes qui ont marqué l'histoire du football africain.

Au fil des ans, la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) a offert aux passionnés du football un mélange captivant de victoires surprenantes, de performances exceptionnelles et d'émotions intenses. Alors que l'édition 2024 bat déjà son plein en Côte d'Ivoire, revenons sur les éditions précédentes qui ont marqué l'histoire de cette prestigieuse compétition.

1. L'Égypte et ses titres multiples

Depuis sa création par Abdelaziz Abdellah Salem en 1956, l'Égypte est indissociable de la CAN. En effet, avec pas moins de 7 victoires dont trois d'affilée, les Pharaons ont longtemps dominé le football africain. Bien qu'ils n'aient pas remporté de titre depuis 2010, ils méritent notre respect pour leurs performances passées.

2. Samuel Eto'o, légende vivante

Si l'Égypte est l'équipe la plus titrée, le joueur ayant inscrit le plus de buts en CAN est camerounais : il s'agit bien sûr de l'illustre Samuel Eto'o. Avec 18 réalisations lors de différentes éditions de la compétition, Eto'o est à juste titre considéré comme l'un des meilleurs joueurs africains de tous les temps.

3. Laurent Pokou, dieu du stade ivoirien

Bien qu'il n'ait plus été meilleur buteur depuis 2008, Laurent Pokou détient toujours le record de buts marqués en un seul match de CAN, avec cinq buts en une seule rencontre face à l'Éthiopie. Une performance d'exception qui lui a valu une place de choix dans l'histoire du football africain.

4. L'édition 2019, la plus prolifique

L'édition remportée par l'Algérie a marqué un nouveau record en nombre de buts inscrits au cours d'une CAN

Avec 102 réalisations pour 52 matches, soit presque 2 buts par rencontre, la compétition a dépassé toutes les attentes en termes de spectacle.

5. Shiva N'Zigou, prodige du ballon rond

Détenteur du titre de joueur le plus jeune à avoir marqué un but en CAN, Shiva N'Zigou reste encore aujourd'hui une référence à seulement 16 ans. À peine majeur, il affiche déjà un palmarès digne des grands footballeurs africains.

6. Un tournant historique pour l'Afrique du Sud

Après des décennies d'exclusion provoquées par l'apartheid, l'Afrique du Sud a accueilli et remporté la CAN en 1996. En atteignant ces deux objectifs lors d'un seul et même tournoi, cette équipe a marqué l'histoire de son pays et du football africain en général.

7. L'équipe algérienne actuelle

Les Fennecs, champions en titre, réalisent un exploit avec une série de matches sans défaite jamais observée sur le continent africain. Un record qui témoigne de la qualité exceptionnelle de cette formation algérienne, qui pourtant se fera éliminer au premier tour de la CAN 2024..

8. Les victoires surprenantes des petits poucets

Tout comme les Comores dans cette nouvelle édition, certaines équipes moins connues ont surpris les favoris lors de précédentes CAN. Des exploits qui prouvent que tout est possible dans cette compétition où chaque nation rêve de soulever le trophée.

9. Les supporters passionnés et leur ferveur unique

Enfin, comment ne pas mentionner les supporters que chacun se doit de soutenir et d'encourager pendant ces rendez-vous majeurs. Que ce soit les Algériens déjà convaincus de leur victoire, les Camerounais fidèles à leurs couleurs, ou encore les Sénégalais qui espéreront effacer les erreurs du passé, la CAN est incontestablement l'une des plus passionnantes compétitions sportives au monde, aussi bien pour les joueurs que pour les fans qui y vivent chacun de ses instants avec une intensité indescriptible.

Ainsi, ces 9 éléments marquants nous offrent un panorama varié et excitant de la Coupe d'Afrique des Nations. Pour les passionnés de football africain, il ne reste dorénavant plus qu'à suivre avec attention les exploits des équipes engagées dans cette nouvelle édition tout aussi palpitante. Qui nous espérons offrira d'autres grands moments historiques du football arficain.