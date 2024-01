Congo-Kinshasa: Et si Noël Tshiani était le Premier Ministre ?

analyse

Nous assistons ces derniers temps à une théâtralisation de la part des acteurs politiques. Chacun tire le rideau à si. Côté dans la quête de succéder à Sama Lukonde.

C'est donc un secret de polichinelle d'avouer que certains politiques véreux créent des plateformes politiques satellites dans le but de se continuer une prétendue majorité parlementaire. Alors que celle-ci est d'ores et déjà connue que l'Union pour la Démocratie et le progrès social en a la majorité.

Ces plateformes politiques satellites constituent des conglomérats des aventuriers pour la plutôt part de cas on trouve des caciques et anciens du FCC et PPRD dont le bilan était catastrophique.

Pour y arriver, le Chef de l'Etat Son Excellence Félix Tshisekedi, aguerri et plus que jamais rempli de sagesse et d'expérience, est appelé à opérer un choix des plus judicieux des membres du prochain gouvernement. L'heure n'est plus à l'amateurisme et aux tâtonnements scandaleux de certains membres du gouvernement dont pour beaucoup le premier emploi important de la vie est celui de ministre !

L'heure n'est plus à la récompense des militants les plus zélés mais ne justifiant d'aucune compétence ni technicité face aux grands dossiers de l'Etat utiles pour l'avancement du pays.

Ainsi, le choix de Noël Tshiani comme Premier Ministre ou encore comme membre du gouvernement s'impose.

A la différence des autres politiques, le Docteur Noël Tshiani jouit d'une notoriété tant scientifique que managériale incontestable. Il s'agit là d'un technocrate qui a brillamment conduit des missions aussi importantes à la Banque Mondiale et dans d'autres pays africains.

Nul n'est prophète en son pays !

Dans son discours d'investiture tenu le 20 janvier 2024, le Président Félix Tshisekedi a promis d'user de son pouvoir pour que « les erreurs du passé ne se reproduisent plus ».

Cette détermination du Président Félix Tshisekedi s'avère donc salutaire dans la mesure où ce dernier veut à tout prix arrêter l'hémorragie de la plaisanterie qui avait élu domicile. Pour se faire, le Président Félix Tshisekedi a besoin de se départir des stéréotypes dans le positionnement de ses meilleurs pions pour intégrer l'équipe gouvernementale. Ainsi le choix du Docteur Noël Tshiani s'impose.

