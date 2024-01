Congo-Kinshasa: Tous pour la réussite du second mandat, RDC - Les Ambassadeurs et Chefs des Missions diplomatiques félicitent et soutiennent Félix Tshisekedi

Après son investiture, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est vite remis au travail. Ce mardi 30 janvier 2024, il a présidé, au Palais de la Nation, dans la commune de la Gombe, la traditionnelle cérémonie d'échange des voeux avec les Ambassadeurs et Chefs des Missions diplomatiques accrédités en RD. Congo qui lui ont, ouvertement, témoigné leur soutien indéfectible pour la réussite de sa seconde mandature à la tête de la RDC.

« Le Corps diplomatique souhaite accompagner la RDC dans la mise en place des Institutions qui seront issues des élections du 20 décembre 2023. Nous appelons de tous nos voeux à l'émergence effective et réussie de la RDC sous votre mandature », a souligné l'ambassadeur camerounais en poste à Kinshasa. Le Chef de l'Etat a, lui-même, au cours de cette rencontre, passé en revue les grandes lignes de ses engagements pris dans le cadre de l'exercice de son second mandat. Il a également rappelé les six objectifs prioritaires de son programme quinquennal visant, principalement, à accélérer l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais qui, lors de la Présidentielle du 20 décembre 2023, s'est massivement mobilisé en vue de sa réélection.

Sur le plan sécuritaire, par exemple, le Président Tshisekedi a dénoncé, de manière soutenue, l'attitude belliqueuse des rebelles du M23 qui, avec la bénédiction de l'armée rwandaise, continuent de massacrer de paisibles citoyens dans l'Est du territoire congolais. Il a réaffirmé, par la même circonstance, sa ferme décision de ne pas engager des pourparlers avec tous les infâmes tant qu'ils maintiendront leurs positions sur le sol congolais. En sa qualité de Commandant suprême, il a assuré, cependant, que les Forces de défense congolaises ne ménageront aucun effort pour barrer la route à toutes formes d'initiatives visant à désacraliser la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Notant, par ailleurs, l'intention manifeste, de la part du pouvoir de Kigali, de bafouer toutes les résolutions issues des Mécanismes régionaux de paix, en l'occurrence, le Processus de Nairobi et la Feuille de route de Luanda, Félix Tshisekedi a exhorté la Communauté Internationale, toujours dans son allocution, à prendre ses responsabilités pour stopper les dérapages.

« Mon Gouvernement réitère le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Aucun dialogue ne peut et ne pourra intervenir avec notre agresseur tant qu'il occupera, quelle qu'en soit l'étendue, une portion de notre territoire », a tranché le Président Tshisekedi, visiblement déterminé à restaurer totalement la paix au cours de son second quinquennat à la tête du pays.

La RDC candidate au Conseil de sécurité et au Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies

Ce jour-là, c'était, en outre, l'occasion indiqué pour le premier citoyen du pays d'inviter les diplomates à soutenir la double candidature de la RDC au niveau des Nations Unies. D'une part, comme membre non permanent du Conseil de Sécurité pour la période 2026-2027 et, d'autre part, en qualité de membre au Conseil des Droits de l'Homme.

« Avant de clore mon allocution, et faisant suite à l'expression de notre engagement à servir la Communauté des Nations, j'aimerais rappeler les deux candidatures exprimées par la République Démocratique du Congo, respectivement en qualité de membre non-permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies; candidature proposée par l'Union Africaine pour la période 2026-2027 ; et celle de membre du Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies pour la période 2025-2026.

Les élections à ces postes auront lieu en 2025, pour le Conseil de Sécurité, et au cours de cette année, pour le Conseil des droits de l'Homme. Tout en espérant le soutien de vos capitales, je remercie à l'avance les pays membres pour l'attention qu'ils voudront bien porter à notre participation au système des Nations Unies », a rappelé Félix Tshisekedi, Président de la République, Chef de l'Etat, Commandant suprême des Forces de la République démocratique du Congo et de la Police Nationale Congolaise.