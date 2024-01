Tunisie: La société les Ciments de Bizerte annonce une diminution de 32,56% de son chiffre d'affaires au 4ème trimestre 2023

Le chiffre d'affaires total de la société Les Ciments de Bizerte durant le 4ème trimestre 2023 a connu une diminution de 32,56%, selon les indicateurs d'activité relatifs au 4ème trimestre 2023 élaborés par la direction de l'entreprise.

Selon ces indicateurs, le chiffre d'affaires en question est passé de 29,830 millions de dinars (MD) au 4ème trimestre 2022 à 20,115 millions de dinars au 4ème trimestre 2023.

Selon la direction de la société, la demande des liants (vente de ciment et de chaux) sur le marché local a poursuivi sa régression pour tout le secteur et pour l'entreprise. elle estime en effet que «l'année 2023 enregistre le plus bas niveau de consommation en liants et ce depuis 1999 avec un niveau de vente de tout le secteur de 4,978 millions de tonnes très en deçà de la capacité installée de 12,5 millions de tonnes.»

Cette baisse de la demande nationale en liants est expliquée essentiellement par la récession dans le secteur de la construction qui a frappé le secteur du bâtiment suite à la flambée des prix de l'immobilier et le secteur des travaux publics caractérisé par l'absence de grands projets en ouvrage d'art et en bâtiment. La deuxième explication donnée par la direction de l'entreprise est la sécheresse. Et la dernière est relative à la surcapacité de production de ciment conjuguée avec la forte baisse de la demande nationale en liants qui ont favorisé une concurrence très farouche entre les cimenteries pour accaparer des parts de marché.

«Aussi la baisse de chiffre d'affaires global de la société les Ciments de Bizerte s'insère dans cette tendance baissière de tout le secteur cimentier tunisien ou les quantités vendues ont baissé de 10,03% par rapport à l'année 2022 ; année où les ventes ont également chuté par rapport 2021 de - 6,8%», souligne la direction de l'entreprise.

N'ayant fait aucun investissement au 4ème trimestre 2023, les responsables des Ciments de Bizerte sont d'avis que la société a continué le suivi de ses investissements réalisés dans le cadre de mise à niveau pour garantir la continuité d'exploitation. Au 4eme trimestre 2022, les investissements de la société se sont élevés à 548 528 dinars.

Au 31 décembre 2023, l'endettement total des Ciments de Bizerte s'élève à 127,462 MD, soit un accroissement de +4,59% par rapport au 31 décembre 2022.

Dans ses perspectives du premier trimestre 2024, la direction de la société projette notamment l'augmentation de la production de clinker et de ciment pour satisfaire la demande, la maitrise des couts de production et de distribution ou encore l'amélioration de la part de l'entreprise sur le marché local.