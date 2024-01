Afrique: Fonds pour le développement des exportations en Afrique - La Guinée équatoriale et le Ghana ont signé l'accord d'établissement

Le Fonds pour le développement des exportations en Afrique (Feda), la filiale de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) axée sur l'impact, a annoncé que les Républiques de Guinée équatoriale et du Ghana ont récemment signé l'accord d'établissement du Feda. Selon un communiqué de presse, cette étape importante est le résultat de plusieurs mois de coopération entre Afreximbank, Feda et les représentants des gouvernements de la Guinée équatoriale et du Ghana.

En tant qu'États membres d'Afreximbank, la Guinée équatoriale et le Ghana ont franchi une nouvelle étape vers une collaboration plus étroite avec Feda en devenant signataire l'accord d'établissement de la Feda. Cette étape marque le soutien des deux pays aux efforts d'Afreximbank visant à étendre les objectifs d'impact de Feda à travers le continent.

Les nouvelles adhésions sont cruciales pour élargir le champ d'intervention de Feda et sa mission qui consiste à fournir des capitaux de long terme aux économies africaines en mettant l'accent sur l'industrialisation, le commerce intra-africain et les exportations à valeur ajoutée.

«Nous nous félicitons vivement de la signature de l'accord d'établissement de Feda par les Républiques de Guinée équatoriale et du Ghana. La signature de l'accord d'établissement de Feda crée le cadre d'une coopération renforcée et plus efficace, avec un meilleur accès à l'ensemble des instruments d'intervention offerts par Afreximbank et Feda.

%

Cette étape s'appuie sur le partenariat solide déjà établi avec la Guinée équatoriale et le Ghana dans le but de soutenir des investissements d'envergure dans le pays dans un avenir proche », a déclaré Benedict Oramah, président d'Afreximbank et président des Conseil d'administration d'Afreximbank et du Feda.

Le Feda est la filiale d'Afreximbank spécialisée dans l'investissement d'impact, créée pour fournir des fonds propres, des quasi-fonds propres et de la dette afin de financer le déficit de financement de plusieurs milliards de dollars (en particulier en fonds propres) nécessaire à la transformation du commerce en Afrique.

Feda poursuit une stratégie d'investissement multisectorielle tout au long de la chaîne de valeur du commerce intra-africain, du développement des exportations à valeur ajoutée et de la fabrication, qui comprend les services financiers, la technologie, les biens de consommation et de détail, la fabrication, le transport et la logistique, l'agro-industrie, ainsi que les infrastructures auxiliaires d'appui au commerce, telles que les parcs industriels.