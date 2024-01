Ethiopie: 148 établissements de santé de l'état de Tigray fournissent des services de diagnostic et de traitement de la tuberculose.

<strong>Addis Abeba, le — : - Le bureau de la santé de l'administration intérimaire a annoncé que des services de dépistage et de traitement de la tuberculose sont fournis dans 148 établissements de santé de la région du Tigray.

Selon le coordinateur de la prévention et du contrôle de la tuberculose au bureau, Tarikhi Tsegai, le service, interrompu pour diverses raisons par l'administration intérimaire, a repris.

Il a annoncé que plus de 19 millions de birrs ont été alloués par le ministère de la Santé et le Fonds mondial pour le diagnostic et le traitement de la maladie sous l'administration intérimaire.

Tariki a expliqué qu'une formation a été dispensée aux professionnels de santé des établissements de santé pour démarrer le service.

Outre les examens et les services médicaux effectués par les établissements de santé, il a annoncé que des équipements de laboratoire et médicaux modernes ont été envoyés à 30 établissements de santé pour compléter les services.

Il a annoncé que 12 hôpitaux de référence dans la région fournissent des services médicaux et de conseil aux patients atteints de tuberculose pharmacorésistante.

Tarikhi a noté que 2 900 des patients qui ont subi des examens de santé dans les établissements de santé de l'administration temporaire au cours des trois derniers mois se sont révélés infectés par la maladie.

Il a également exhorté à ce qu'une action concertée soit entreprise pour protéger les travailleurs travaillant dans les institutions gouvernementales et privées contre la tuberculose et le VIH-SIDA.

Solomon Haddush, spécialiste du service de suivi de la santé et de conseil des patients tuberculeux à l'hôpital général de Mekelle, a indiqué que si les patients tuberculeux prennent leurs médicaments prescrits sans arrêt et suivent régulièrement les conseils d'un professionnel de la santé, ils ont plus de chances de se rétablir de la maladie.