Ile Maurice: Offres d'emploi à Maurice - Des milliers de postulants au Tana Water Front

Une foule de candidats, à la recherche d'un emploi à Maurice, a été observée au Tana Water Front Ambodivona, hier. Des indiscrétions laissent entendre qu'il n'y aurait que 50 places disponibles pour les 14 postes vacants.

De plus en plus de jeunes rêvent de réaliser leur première expérience professionnelle à l'étranger. Dans l'espoir de décrocher un emploi à Maurice, des milliers de personnes ont fait la queue dès 6h du matin, hier, dans l'enceinte du Tana Water Front Ambodivona pour des entretiens de recrutement. Il s'agit de candidats, tous âges confondus à la recherche de nouvelles opportunités suite à une annonce publiée sur « Facebook ».

Aucune information concernant l'entreprise en question ne figure dans cette annonce sauf une adresse email. Ce détail est loin de décourager les candidats venus en masse sur place pour des entretiens. « Je souhaiterais postuler pour le poste de peintre en bâtiment. Agé de 32 ans, j'ai de l'expérience dans ce métier mais je suis actuellement au chômage », témoigne un candidat.Une autre candidate, fraîchement diplômée du CNTEMADen finance et comptabilité, souhaite mettre les chances de son côté pour le poste d'assistante commerciale. « Dans cette annonce, aucune expérience professionnelle n'est exigée pour le poste, ce qui m'a encouragée davantage à postuler », a-t-elle indiqué.

Les candidats, venus en masse sur place, n'ont aucune idée de l'identité de l'entreprise et du salaire en question pour les postes vacants. Pour tous, le plus important est de gagner plus d'argent et avoir un meilleur niveau de vie pour fuir le chômage dans le pays. 14 postes sont disponibles dans cette annonce diffusée sur «Facebook » : plombier, électricien, mécanicien/technicien, handyman, peintre, chauffeur, caissière, vendeur, assistant commercial, responsable de magasin, store attendant, contrôleur de stock, store clerk et magasinier.

C'est une offre qui suscite l'intérêt des candidats de toutes les tranches d'âge vu qu'aucune expérience particulière n'est exigée pour tous ces postes et aucune restriction d'âge pour les postulants. L'annonce a juste mentionné que l'entreprise cherche des candidats motivés et talentueux avec un français obligatoire et l'anglais pour certains postes. Les journalistes de Midi Madagasikara ont souhaité s'entretenir avec le responsable du recrutement mais n'ont reçu aucune réponse favorable. Selon les indiscrétions, 50 places sont disponibles pour ces milliers de candidats. De nombreuses questions restent ainsi sans réponse, surtout celles qui sont relatives à la fiabilité de ce recrutement.