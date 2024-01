Gabon: Construction des routes sur la période 2024-2026 - La transition prévoit d'investir 1333 milliards de F Cfa

Entre 2024 et 2026, le Gabon prévoit de consacrer la somme de 1333 milliards de Fcfa aux projets d'infrastructures routières, selon le Plan national de développement pour la transition (Pndt), destiné à conduire les actions prioritaires du gouvernement de la Transition entre 2024 et 2026. Selon la répartition du Pndt, 225,1 milliards de Fcfa vont être utilisées en 2024, 601,1 milliards de Fcfa en 2025 et 505,8 milliards de Fcfa en 2026. Rapporte alibreville.com.

Selon la même source, dans cette enveloppe financière globale, apprend-on, 215,6 milliards de Fcfa ont déjà été mobilisés. Donc, 1117,4 milliards de Fcfa restent à mobiliser, notamment à travers des partenariats publics privés, des financements extérieurs et privés ainsi que sous fonds propres.

Ces financements serviront notamment à la réhabilitation et l'aménagement des voiries du Grand Libreville et celles des capitales provinciales ainsi que des chefs-lieux des départements, la construction des logements et la réhabilitation des bâtiments des subdivisions et des directions provinciales ; l'aménagement des bassins-versants. Il est également envisagé l'entretien des dépendances et des ouvrages d'assainissement de 500 km de routes sur le réseau bitumé de la voirie nationale ainsi que la réhabilitation des grands ouvrages tels que les ponts.

Parmi les projets routiers cités comme étant prioritaires pour le gouvernement de la Transition, figurent entre autres, les travaux d'aménagement du contournement de la ville d'Oyem d'un coût prévisionnel de 12,7 milliards de Fcfa, les travaux de réhabilitation du tronçon Bifoun-Lambaréné pour 45,6 milliards de Fcfa, l'aménagement de la route Ntoum – Cocobeach pour 68,8 milliards de Fcfa, ainsi que la poursuite des travaux de construction et de réhabilitation de la Transgabonaise en cours de réalisation...

Le gouvernement de la Transition prévoit également de consacrer plus de 198,3 milliards de Fcfa pour achever les chantiers routiers en arrêt depuis 2013, parmi lesquels, les tronçons (Ovan - Makokou, Ndendé - Tchibanga, Port Gentil - Mbéga, Moanda - Bakoumba, Tchibanga - Mayumba).

« Le développement des infrastructures routières est d'une importance capitale dans la stratégie du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. Pour les prochaines années, le ministère en charge des Travaux publics envisage d'adopter un programme de modernisation des routes nationales de la voirie nationale. Ces routes font partie des axes routiers stratégiques du Gabon… », indique le gouvernement dans le Pndt.

Ces travaux permettront de renforcer le réseau routier gabonais dont moins de 20% sont en état. En effet, le Gabon dispose d'un réseau routier long de 10 384 km (hors voiries urbaines) dont environ 1 800 km de route bitumée et 467 km de route non classées, selon des données officielles.