Madagascar: Judo / Jeux olympiques - Laura reprend les circuits qualificatifs

Le numéro 1 mondial des juniors, Laura Rasoanaivo Razafy, poursuivra sa participation aux circuits qualificatifs aux J.O. de Paris. Elle sera en lice au Grand Slam de Paris, ce 3 février.

Dernière ligne droite. La championne d'Afrique des séniores et juniores des -70kg, Laura Aina Rasoanaivo Razafy est en France depuis hier, afin de participer au Grand Slam de Paris, le 3 février. Après sa participation aux nombreux circuits continentaux durant la saison 2023, entre autres, les championnats d'Afrique et Open dont ceux d'Alger, Tunis, Dakar et Niger, la médaillée d'or des Jeux de la Francophonie et des Jeux des Iles de l'océan Indien devrait poursuivre sa participation aux circuits qualificatifs.

À l'approche du 24 juin, date butoir de la qualification aux Jeux olympiques de Paris, elle ne devrait pas rater les circuits qualificatifs. «Laura est, pour le moment, pré-qualifiée. Elle a largement la chance de se qualifier et de participer aux J.O 2024, mais elle devrait prendre part à tous les circuits qualificatifs afin de maintenir son classement et conserver ses points, au lieu de laisser la place aux concurrentes», souligne le président de la Fédération malgache de judo, Said Eric Bruno.

«J'ai repris ma préparation depuis deux ou trois semaines (...) Ce sera ma première compétition de l'année», confie Laura Rasoanaivo.

Pré-qualifiée

Après le Grand Slam de Paris, sans relâche, elle fera partie des quatre cent cinquante meilleurs judokas mondiaux, bénéficiaires du camp d'entraînement à Paris, du 6 au 9 février. Quatre semaines plus tard, Laura enchaînera sa tournée européenne en Hongrie. Ou bien elle poursuivra sa préparation, pour une durée de trois mois, au Centre international de la Fédération internationale de judo, à Dunavarsany à Budapest. Ce stage de haut niveau servira de préparation intensive aux Jeux africains, du 8 au 23 mars, à Accra au Ghana, et aux Championnats d'Afrique seniors en Égypte, du 25 au 27 avril.

Au classement olympique actualisé, du 12 novembre, Laura est mieux classée par rapport à ses principaux challengers. Elle est en pole position et occupe la 33e place mondiale, créditée de 1057 points devant l'Angolaise, 43e (737 points), et La Tunisienne, 48e (605 points). Pour le type de qualification continentale, les judokas qui ont le plus grand nombre de points au classement continental, se qualifieront aux J.O de Paris, selon le quota continental. Douze tickets pour les garçons et douze pour les filles sont donc en jeu sur le continent africain.