Madagascar: Transports - Les liens maritime et aérien avec Mayotte à renforcer

Des discussions reprennent à la table des échanges, notamment en ce qui concerne les questions relatives aux transports aérien et maritime vers le département français de Mayotte.

En effet, une délégation de la société Madintex, opérant dans le domaine des transports et de la logistique, a rencontré le ministre des Transports et de la météorologie lundi dernier. Ainsi, la reprise des vols directs entre la Grande île et Mayotte a été au centre des discussions. Cette initiative vise, dans un premier temps, à « favoriser les échanges commerciaux et le tourisme », comme l'indique le département ministériel dans un communiqué.

Le choix de reprendre une desserte aérienne en termes de vols directs et de fret semble judicieux en raison de la consistance des voyages existant entre les deux îles. Chaque année, plusieurs milliers de personnes voyagent à Madagascar en provenance de Mayotte, que ce soit pour le tourisme, les études, ou même l'émigration. Certains jeunes mahorais, et par extension d'autres jeunes issus d'autres pays comme les Comores, préfèrent faire leurs études à Madagascar. D'autres catégories de gens, professionnels cette fois-ci, tentent le tout pour le tout l'émigration vers Mayotte. L'intensité du trafic est telle qu'un véritable microcosme s'est formé autour de ce mouvement entre la Grande île et ses voisines immédiates.

En ce qui concerne le trafic maritime, les discussions entre le MTM et le groupe Madintex ont porté sur les moyens d'accroître les flux entre Mayotte et Madagascar. « Dans le secteur maritime, les parties ont examiné des moyens d'optimiser les routes existantes, d'augmenter la fréquence des traversées et d'explorer de nouvelles voies pour stimuler le commerce bilatéral. Cette initiative vise à créer une connectivité accrue entre les deux îles, offrant des avantages économiques et sociaux tels que la stimulation du commerce transfrontalier, la croissance du tourisme, la réduction des empreintes environnementales du transport par l'optimisation des trajets et la stratégie de proximité », explique-t-on.