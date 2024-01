Afrique de l'Est: Coopération économique - Intérêts mutuels entre Maurice et Madagascar

Une rencontre s'est tenue hier entre la CCI France-Madagascar et une délégation d'entreprises mauriciennes. L'occasion de mettre en avant les potentialités des deux pays et leur climat des affaires respectif.

S'achemine-t-on vers une coopération plus poussée entre la Grande île et l'île Maurice ? Les coopérations bilatérales, notamment, sur le plan économique entre les deux pays ne datent pas d'hier. Il s'agit même carrément d'une institution qui remonte à plus de cinquante ans et est axée sur le plan économique dans une grande partie des cas. Mardi, c'est une délégation d'entreprises mauriciennes qui vient à la rencontre des opérateurs économiques de Madagascar lors d'une rencontre d'affaires organisée par la Chambre de commerce et d'industrie France-Madagascar. Son homologue mauricien est venu en prospection si l'on croit le président de la CCI France-Maurice, John Benatouil. Le climat des affaires de la Grande île aussi est en voie de rétablissement.

Il présente même une dynamique qui va en s'améliorant et ce, grâce aux efforts entrepris de part et d'autre par les acteurs économiques.

« Nous constatons qu'il y a des efforts entrepris à Madagascar par rapport au climat des affaires. Il y a, par exemple, les avancées en termes de digitalisation, notamment, par rapport à la plateforme digitale mise en place par l'EDBM (Economic Development Board of Madagascar, Ndlr) qui facilite grandement la création d'entreprises dans la Grande île. Mais également les dispositifs incitatifs permettant aux entreprises de s'implanter», confie John Benatouil hier lors de la rencontre d'affaires au Trade Tower Ivandry.

Gagnant-gagnant

Ce n'est évidemment pas la première fois qu'une rencontre de ce genre s'est tenue et que le fait de mettre en valeur les complémentarités des deux pays dans un esprit « gagnant-gagnant » a été évoqué entre les deux pays. Cette rencontre d'affaire s'inscrit dans le cadre du partenariat entre les deux chambres de commerce, celui-ci a été signé en 2022. Un accord qui vise à faciliter le développement des entreprises qui y adhèrent.

Au cours de la rencontre entre les deux chambres ainsi que la douzaine d'entreprises mauriciennes venues en prospection, la situation économique entre les deux pays et leur climat des affaires respectif a été au coeur de la rencontre. L'île Maurice présente des caractéristiques intéressantes en ce qui concerne les opportunités d'affaires. L'île Maurice figure parmi les pays où l'environnement des affaires est sain. Se positionnant à la croisée des chemins entre l'Afrique et l'Asie, ses atouts sont diversifiés et peuvent en intéresser plus d'un car elle permet de faciliter l'internationalisation des entreprises vers ces deux continents.

L'île connait également une florissance de son secteur touristique avec plus d'un million de visiteurs qui viennent chaque année et 20% de contribution de ce secteur dans leur économie. Jouxtés à cela, viennent les différents secteurs d'activité comme le textile, le sucre, le secteur financier et les services avec un développement spectaculaire de la Fintech, de l'IT et du BPO. «Ce sont également les secteurs prépondérants pour les investissements mauriciens à Madagascar», confirme Josielle Rafidy, directrice générale de l'EDBM.